Kamer Genç uykuları kaçırdı

TBMM seçim havasına girdi. 2 temmuz günü Başkanını, isterse başkanlık divanını da aynı gün seçecek. TBMM Başkanlığı için Cemil Çiçek, Hayati Yazıcı ve Burhan Kuzu'nun isimleri uzun zamandır gündemde. Ancak, anayasa süreci de gözönünde tutularak Çiçek'le yola devam edileceği konuşuluyor. CHP'de Meclis başkanvekilliği için de aday bolluğu var. Onların içinden bir isim AKP'lilerin uykusunu kaçırdı. Elindeki "fenerle" geceli gündüzlü genel kurul salonuna giren, en çok üstüne yürünen Tunceli Milletvekili Kamer Genç, aday. Hem de Güldal Mumcu'nun koltuğuna oturmak istiyor. Genç'in adaylığının duyulmasından beri AKP kanadından "veto" lafları geliyor. Yani, Genç, CHP sandığından çıksa bile ' genel kurulda seçtirtmeyiz' diyorlar. Ancak, kazın ayağı öyle değil. Eğer, CHP Grubu 26 Haziran'de yapacağı seçimlerde, Güldal Mumcu olmazsa, AKP'ye inat Kamer Genç'e yönelebilir. Genç, sandıktan çıkarsa, AKP'lilerin genel kurulda işleri zor. Çünkü, iç tüzüğün ilgili fıkrasına göre, genel kurulda yapılacak seçimlerde; bütün partilerin Başkanlık Divanı üyelerinin hepsi tek bir liste halinde oylanıyor. Yani, kişiler tek tek oya sunulmuyor. Yani, AKP, kendisini, MHP ve BDP'nin de listesini de veto etmiş oluyor. Mesele önce Kamer Genç'in grubunun sandığından çıkması.





Polisten kokoreçci de kaçamadı

CHP'li Veli Ağbaba, Gezi Parkı eylemlerinde Ankara polisinin kimseye göz açtırmadığını söylüyor. Polis herkesi toplarken sokak satıcıları da arada kaynamış diyor Ağbaba. Özgür Özel, Nurettin Demir, Haydar Akar'la 270 gözaltının yapıldığı gece bütün karakolları dolaşmışlar. Çocuklara korkmamalarını söylerken, ailelerini de arayarak bilgi vermişler. Ağbaba, "Bir baktım kokoreç satan, bayrak satan da gözaltında." Çok şaşırdığını anlatan Ağbaba, kokoreçciye "Senin ne işin var burada?" deyince, "Abi, tam kesiyordum ki polis aldı" diyor.



Anayasacıların keyfi yerinde

Anayasa Uzlaşma Komisyonu geçtiğimiz haftayı çiftikte kapattı. Dışarıda birbiriyle yan yan yana gelmez denilen isimler yediler, içtiler, keyif yaptılar. Mecis'in de en renkli yüzlerinden AKP Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya'nın çiftliğinde buluştu komisyon. TBMM Başkanı Cemil Çiçek de fırsatını bulup katıldı. İyimaya, AKP, CHP, MHP ve BDP'nin komisyon üyelerini, komisyon uzmanlarını herkesi ağırladı. Anayasa esprilerinin masada gırla gittiği söyleniyor. Akşama damgasını Cemil Çiçek vuruyor: Bir ekmek bir de oy istemekten hiç utanmam.