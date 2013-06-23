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23 Haziran 2013

Kamer Genç uykuları kaçırdı

TBMM Başkanlığı için Cemil Çiçek, Hayati Yazıcı ve Burhan Kuzu\'nun isimleri uzun zamandır gündemde. CHP\'de Meclis başkanvekilliği için de aday bolluğu var. Onların içinden bir isim AKP\'lilerin uykusunu kaçırdı. Elindeki \'fenerle\' geceli gündüzlü genel kurul salonuna giren, en çok üstüne yürünen Tunceli Milletvekili Kamer Genç

TBMM seçim   havasına  girdi.  2 temmuz günü Başkanını, isterse  başkanlık divanını da aynı gün  seçecek. TBMM Başkanlığı için Cemil  Çiçek, Hayati Yazıcı ve Burhan Kuzu'nun  isimleri  uzun zamandır  gündemde.  Ancak,  anayasa süreci de gözönünde tutularak Çiçek'le yola devam edileceği konuşuluyor.  CHP'de  Meclis başkanvekilliği  için de  aday   bolluğu  var. Onların   içinden bir  isim  AKP'lilerin uykusunu kaçırdı.  Elindeki "fenerle"  geceli gündüzlü  genel kurul  salonuna giren,   en çok üstüne  yürünen Tunceli Milletvekili  Kamer Genç,  aday.  Hem de  Güldal Mumcu'nun koltuğuna oturmak  istiyor. Genç'in  adaylığının duyulmasından  beri  AKP  kanadından   "veto" lafları  geliyor.  Yani, Genç, CHP sandığından  çıksa bile ' genel kurulda seçtirtmeyiz'  diyorlar.  Ancak,  kazın ayağı öyle değil.  Eğer,  CHP Grubu  26 Haziran'de yapacağı seçimlerde, Güldal Mumcu olmazsa,  AKP'ye  inat  Kamer Genç'e yönelebilir. Genç, sandıktan  çıkarsa,  AKP'lilerin  genel kurulda işleri zor. Çünkü, iç tüzüğün ilgili fıkrasına göre,   genel kurulda yapılacak seçimlerde; bütün partilerin Başkanlık Divanı üyelerinin hepsi  tek bir liste  halinde oylanıyor. Yani, kişiler tek tek oya sunulmuyor. Yani, AKP, kendisini, MHP ve BDP'nin de listesini de veto etmiş oluyor. Mesele önce Kamer Genç'in  grubunun  sandığından çıkması.


 

Polisten kokoreçci de kaçamadı

 

CHP'li Veli Ağbaba, Gezi Parkı eylemlerinde  Ankara  polisinin  kimseye  göz açtırmadığını  söylüyor.   Polis herkesi toplarken  sokak satıcıları da  arada kaynamış diyor Ağbaba. Özgür Özel, Nurettin Demir, Haydar  Akar'la  270  gözaltının yapıldığı gece bütün  karakolları  dolaşmışlar. Çocuklara  korkmamalarını söylerken, ailelerini  de arayarak  bilgi vermişler. Ağbaba, "Bir baktım kokoreç satan, bayrak satan da  gözaltında." Çok şaşırdığını anlatan Ağbaba, kokoreçciye "Senin  ne işin var burada?"  deyince, "Abi, tam  kesiyordum ki polis aldı"  diyor.


Anayasacıların keyfi  yerinde

 

Anayasa Uzlaşma Komisyonu geçtiğimiz haftayı  çiftikte  kapattı.  Dışarıda  birbiriyle  yan yan yana gelmez denilen isimler  yediler,  içtiler, keyif yaptılar.  Mecis'in de en  renkli  yüzlerinden  AKP Ankara Milletvekili  Ahmet İyimaya'nın çiftliğinde buluştu  komisyon. TBMM Başkanı Cemil  Çiçek de  fırsatını bulup  katıldı.  İyimaya, AKP, CHP, MHP ve BDP'nin komisyon  üyelerini,  komisyon  uzmanlarını herkesi  ağırladı. Anayasa esprilerinin  masada  gırla gittiği  söyleniyor.  Akşama  damgasını Cemil Çiçek vuruyor:  Bir ekmek bir  de oy istemekten hiç utanmam.

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