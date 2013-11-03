'Pantolona' direndiler

CHP'li Şafak Pavey, pantolon konusunda ne dese haklı. TBMM'de 24. dönemde, onlarca kanun çıktı, yeni Anayasa çalışmalarında yol katedildi. Kadın milletvekillerine türban vizesi çıktı. Çözüm sürecine çoktan girildi. Bir pantolona sıra gelmedi. Oysa geçtiğimiz yasama yılında, Meclis'te bir 'İç Tüzük' komisyonu kuruldu. AKP, CHP, MHP ve BDP'den temsilciler çalıştı durdu. Dört siyasi parti de 'pantolon' düzenlemesine sıcak baktı. Daha sonraki toplantılarda AKP, bu işin 'iç tüzükte' olmasına karşı çıktı. AKP'li Haluk İpek, 'Meclis, Başkanlık Divanı'nın isterse düzenleme yapabileceğini söyledi. CHP'den Oğuz Oyan, Turhan Tayan, MHP'den Nevzat Korkmaz, Alim Işık ve BDP'den Hasip Kaplan, İpek'e geri adım attıramadı. Eğer, o gün AKP direnmesiydi; Pavey çoktan pantolon giymiş olacaktı. Üç siyasi parti; AKP'nin bu tutumunu, ilgili maddenin altına, "İktidar partisinin başında 'evet' dediği" notunu düşmeyi ihmal etmedi. İşte, tutanaklara geçen notlar şöyle;

CHP-MHP: Gerekçede iktidar partisinin başında evet dediği fakat daha sonra yanlış anlaşılabilir endişesiyle uzlaşmaya yanaşmadığı teklifimiz şudur: Tayyörün ceket ve etek veya pantolonu kapsayacak şekilde tanımlanarak gerekçede yer verilmesi.

BDP: AK Parti’nin başlangıçta gerekçe olarak getirdiği ve bütün partilerin mutabık kaldığı konuda ısrarlıyız. “Kadınlar ceket, altına pantolon veya etek giyerler” açıklamasının gerekçede yer almasının yeterli olduğuna; kadın başkanvekillerinin giymekte oldukları kıyafetler kamuoyu tarafından kabul gördüğünden bir sorun bulunmamaktadır.