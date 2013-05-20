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20 Mayıs 2013

Anayasa’da ‘arabanın motoru’ tartışması

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ‘referandum’ mesajı, yeni Anayasa için 1 Mayıs’tan itibaren uzatmaları oynayan Uzlaşma Komisyonu'nu yakından ilgilendiriyor.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ‘referandum’ mesajı, yeni Anayasa için 1 Mayıs’tan itibaren uzatmaları oynayan Uzlaşma Komisyonu'nu yakından ilgilendiriyor. Hızlı yol alınsa da, dört siyasi partinin mutabakatıyla bir metin çıkıp çıkmayacağı merak konusu. Özellikle MHP ve BDP’nin kırmızı çizgileri var. MHP, Anayasa’nın neredeyse her maddesine ‘Türklük’  ifadesini yazdırdı. BDP, ‘ana dil’den geri adım atmıyor. Anayasa’nın kilitlendiği iki madde göze çarpıyor.  ‘Vatandaşlık’ ve ‘Eğitim’  maddesi. MHP, ‘Vatandaşlık’ maddesinde, “Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür” deyince uzlaşma zor. En son toplantıda, MHP’nin sözü masayı özetliyor. MHP, “Anayasanın motoru üzerinde  uzlaşamazken kaportanın üstünde niye görüşüyoruz”?

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Kılıçdaroğlu, Prof. Batum’dan mı yana?

 

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda, CHP’li üyeler arasında bazı maddelerde mutabakat yok. Komisyon toplantılarına az katılan Prof. Süheyl Batum, ilk dört  maddeye, dokunulmasına, ‘Vatandaşlık’ maddesinden ‘Türk’ ifadesinin çıkarılmasına tamamen karşı. Yani,  komisyonun diğer partili üyeleri Rıza Türmen ve Atilla Kart’la ters düşüyor. Süheyl  Hoca, katılmadığı  bir toplantıda benimsemediği bir madde kabul edildiyse, sonradan gelip  tutanaklara  karşı görüşünü yazdırıyor. Ancak, Atilla Kart’ın verdiği vize o maddenin kabul edilmesine yetiyor. CHP kanadında en merak edilen konu ise, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun tavrı. Kılıçdaroğlu, hafta sonu mitinginde, Anayasa’dan ‘Türk’, ‘Türk milleti’ sözcüklerinin çıkmayacağını bildirdi. Anayasa’nın ilk dört maddesine dokunulmayacağını açık açık ilan etti. Aynı şeyleri Prof. Batum’da söylüyor. Kulisler soruyor, “Şimdi Genel Başkan Süheyl Batum’dan mı yana?”

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Meclis’te fazla yemeklerde ‘çöp’ dönemi bitti

 

TBMM Genel Sekreteri Dr. İrfan Neziroğlu, Türkiye’nin en büyük mutfağında yemek israfının önüne geçti. TBMM Kampusü içerisinde dört ayrı mutfaktan günlük ortalama 6000-8000 civarında kişiye yemek hazırlanıyor. Çünkü, Meclis’in çok yoğun bir ziyaretçisi var.  Ama, yemek yiyen kişi sayısı değişken. Bazı günlerde ortalama toplamda 300 ile 500 porsiyon arası yemek artıyor. Bugüne kadar artan yemekler çöpe dökülüyordu. Bunu önlemenin yolu bulundu.  Artan yemekler, hasta yakınlarının kaldığı pansiyona ve Altındağ Gençlik Merkezine, tabaklarda kalan yemekler hayvan barınaklarına gönderiyor.

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Artık ‘AK Parti’ deyin

Meclis’te Çözüm Komisyonu, ‘ortak bir dil’ oluşması için yoğun bir çabada. Komisyonun BDP’li üyesi Hüsamettin Zenderlioğlu,  “Terör’ demeyelim diyor. “Terörist” tanımlamasına karşı çıkıyor. Son toplantıda, dilin iyiye kullanılırsa  toplumdaki olumlu karşılığına dikkat çekince  AKP’li üye Mehmet Metiner, lafı gediğine yerleştirdi.  “O zaman Siz de ‘AKP’ değil; ‘AK Parti’ deyin”?

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