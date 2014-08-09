Tansiyon yukarı, hafıza aşağı!

Orta yaşta hipertansiyon hastası olmak ileri yaşlarda hafıza ve düşünce yeteneklerini bozuyor.

JAMA Neurology’de yayınlanan rapora göre (1) orta yaşlarda kontrolsüz hipertansiyon hastası olmak, hafıza ve düşünce işlevlerine zarar veriyor. Toplumda ateroskleroz riski, sinir ve bilişsel çalışmasında (1), 13 bin 500 erkek ve kadın, 20 yıl boyunca sağlık ve zihinsel sağlık yönünden takip edildiler. Çalışmaya başlarken katılımcılar 45-64 yaş aralığında seçildi. Düzenli aralıklarla hafıza ve düşünce yeteneklerini ölçen testler yapıldı ve tansiyonları ölçüldü, ilaç kullananlar not edildi. 20 yıl içerisinde tüm hastalarda doğal olarak hafıza ve düşünce yeteneklerinde bir miktar azalma eğilimi gözlendi. Ancak orta yaşta yüksek tansiyonu olanlarda görülen hafıza kaybı ve düşünsel yetenek azalması bariz bir şekilde daha belirgindi. İlaç kullananlar, almayanlara göre daha iyi sonuçlara sahiptiler.

Orta yaşlarında normal tansiyona sahip olup, 60 ve 70’lerinde tansiyon hastası olanlarda sonuçlar, hiç tansiyon sorunu olmayanlarla aynı sonuçlandı. Bu da hipertansiyonun hafıza kaybı ve düşünce işlevlerinde bozulmaya uzun sürede sebep olduğunu gösteriyor. Ayrıca sonuçlar bir kişinin yüksek tansiyona maruz kaldığı süre arttıkça daha fazla hafıza kaybı yaşadığı ve düşünce zorlukları yaşadığını gösterilmiştir.

Yüksek tansiyon ve hafıza

Sağlıklı tansiyon aralığı ortalama olarak 120/80 altındaki değerlerdir. Ancak değerler kişinin yaşına, cinsiyetine, ilaç kullanımına ve genel sağlık durumuna göre bir miktar değişiklik gösterebilir. Doktorunuzla bu konuyu detaylı görüşmelisiniz ve ilaçlarınızı doğru bir şekilde kullanmalısınız.

Tabi ki, hipertansiyondan korunmak, hipertansiyonu tedavi etmekten daha kolay ve daha etkilidir. Şimdi size hipertansiyondan korunmak, daha etkili tedavi sağlayabilmeniz amacıyla yaşam tarzınızda yapabileceğiniz bazı tavsiyeler vermek istiyorum:

Kilonuzu sağlıklı aralıkta tutun.

Kalp dostu olduğu kanıtlanmış sebze ve meyvelerden yana zengin bir beslenme tarzı benimseyin.

Tuz tüketiminizi kontrol edin, özellikle işlenmiş yiyecekler gizli tuz kaynaklarıdır.

Her gün veya en az haftada 5 gün egzersiz yapın.

Alkol alımınızı sınırlayın, kadınlar günde bir, erkekler 2 kadehten fazla tüketmeyin. Alışkanlık haline getirmeyin.

Sigara ve diğer tütün mamullerini kullanmayın.

Bu çalışmanın sonuçlarından alınacak en önemli ders, ne kadar uzun süre normal tansiyonla yaşarsanız hafızanızı ve beyninizin yeteneklerini o kadar uzun süre korursunuz.

Sağlık tesadüf değildir, sağlıklı yaşayın.

Kaynakça:

1) http://archneur.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=18913449 (Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Neurocognitive Study)