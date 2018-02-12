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Nurhayat Gül

iletisim@drnurhayatgul.comWebsite

TARİH

12 Şubat 2018

Ketojenik beslenme hakkında bilinmesi gerekenler artılar ve eksiler

"Yediğiniz her lokmanın size sadece sağlık ve ideal kilo sağladığı bitki temelli zayıflama yöntemiyle kıyaslanınca alacağınız risklere değer mi diye iyice düşünmeniz gerekir"

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TARİH

28 Ocak 2018

Tahıl yemek mi, yememek mi? Hangisi daha zararlı?

Gluten hepimiz için problem değil, glutenle sorunu olanlar bile glutensiz yulaf ve arpanın tadını çıkarabilirler

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TARİH

07 Ocak 2018

Alzheimer'ı anlamak

Çok uzun zamandır anlamaktan çok uzak olduğumuz Alzheimer hastalığının tarihinde bugüne kadar ilk defa bir umut şansımız var

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TARİH

26 Temmuz 2017

Süt kemiklerimiz için iyi midir?

Süt içen kadınlarda her bir bardak fazladan süt içmek ile artan ölüm oranları, daha fazla kalp hastalığı ve önemli ölçüde daha fazla kanser görülüyor

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TARİH

20 Temmuz 2017

Süt çocuklara gerçekten yararlı mı?

İnek insülinine maruz kalmayan çocuklarda oto immün antikorlar önemli ölçüde azaldı

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TARİH

10 Temmuz 2017

Taşdevrindeki Paleo beslenme ve Modern Paleo beslenmenin bir karşılaştırması

Paleo beslenme şu anda sporcuları, zayıflamak isteyenleri ve sağlık araştırmacılarını cezbetmektedir

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TARİH

10 Nisan 2017

Et yemek diyabete neden olur mu?

Et yiyerek zayıflamak ve diyabetten kurtulmak da mümkün diyorlar. O halde... Neler oluyor?

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TARİH

27 Ocak 2017

Asla diyet yapmayın!

Eğer diyet yapmak işe yaramıyorsa bunun yerine ne yapmalıyız?

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TARİH

03 Aralık 2016

“Taş devri beslenmesini doğru okumak” ya da “insan genomunun hayli uzun tarihi”

Ekstra doymuş yağ ve kolesterolü ise 2 milyon yıldır tüketiyoruz

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TARİH

18 Ekim 2016

Meme kanserinin farkındasınız, peki çelişkinin farkında mısınız?

Gelecek 20 yılda kanser görülme sıklığının %70 artacağı öngörülüyor

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TARİH

10 Temmuz 2016

Harekete geçmek için iyi bir sebebe ihtiyacınız mı var?

Hareket etmeye başlayın ve devam edin. Artık yeni şeyler biliyorsunuz!

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TARİH

03 Temmuz 2016

Bağırsaklarımıza neler oluyor; kendi mikroplarımızı yok edip probiyotiklerin peşinde koşmak!

Liflerin fermentasyonu ile kalın bağırsaklarımızda probiyotik bakterilerin çoğalması sağlanıyor

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