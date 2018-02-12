Nurhayat Gül

TARİH
12 Şubat 2018
"Yediğiniz her lokmanın size sadece sağlık ve ideal kilo sağladığı bitki temelli zayıflama yöntemiyle kıyaslanınca alacağınız risklere değer mi diye iyice düşünmeniz gerekir"Devamını Oku
TARİH
28 Ocak 2018
Gluten hepimiz için problem değil, glutenle sorunu olanlar bile glutensiz yulaf ve arpanın tadını çıkarabilirlerDevamını Oku
TARİH
07 Ocak 2018
Çok uzun zamandır anlamaktan çok uzak olduğumuz Alzheimer hastalığının tarihinde bugüne kadar ilk defa bir umut şansımız varDevamını Oku
TARİH
26 Temmuz 2017
Süt içen kadınlarda her bir bardak fazladan süt içmek ile artan ölüm oranları, daha fazla kalp hastalığı ve önemli ölçüde daha fazla kanser görülüyorDevamını Oku
TARİH
20 Temmuz 2017
İnek insülinine maruz kalmayan çocuklarda oto immün antikorlar önemli ölçüde azaldıDevamını Oku
TARİH
10 Temmuz 2017
Paleo beslenme şu anda sporcuları, zayıflamak isteyenleri ve sağlık araştırmacılarını cezbetmektedirDevamını Oku
TARİH
10 Nisan 2017
Et yiyerek zayıflamak ve diyabetten kurtulmak da mümkün diyorlar. O halde... Neler oluyor?Devamını Oku
TARİH
27 Ocak 2017
Eğer diyet yapmak işe yaramıyorsa bunun yerine ne yapmalıyız?Devamını Oku
TARİH
03 Aralık 2016
Ekstra doymuş yağ ve kolesterolü ise 2 milyon yıldır tüketiyoruzDevamını Oku
TARİH
18 Ekim 2016
Gelecek 20 yılda kanser görülme sıklığının %70 artacağı öngörülüyorDevamını Oku
TARİH
10 Temmuz 2016
Hareket etmeye başlayın ve devam edin. Artık yeni şeyler biliyorsunuz!Devamını Oku
TARİH
03 Temmuz 2016
Liflerin fermentasyonu ile kalın bağırsaklarımızda probiyotik bakterilerin çoğalması sağlanıyorDevamını Oku
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