Cildinizin gençlik kaynağı yiyecekler...

Cildiniz yirmili yaşlarındaki genç görüntüsünü kaybetmeye başladı mı? İnce kırışıklıklar belirmeye hatta giderek derinleşmeye mi başladı? Koyu renkli lekeler mi var?

Kozmetik endüstrisi size genç bir cilt vaadediyor. Yaşlanan kadın ve erkekler için serumlar, kremler, göz altı kremleri, koyu renk lekeleri silenler, gençleştiriciler, renk açanlar, vitaminliler ve hala sonuç sizi tatmin etmiyorsa bu yazıyı okuyun.

İşte cildi için daha fazla ne yapabileceğini öğrenmek isteyenler için kılavuz:

Cilt balkımı ürünlerinden belki daha iyi sonuçlar alınabilirdi. Burada eksik olan halka beslenme ve tercih edilen yiyecekler olabilir.

Cildiniz için en iyi ve sağlıklı yiyeceklerin işe yaraması için her gün bunlardan birkaç porsiyonu yemeye başlamanızı tavsiye ediyorum. Sadece cildiniz değil, vücudunuz da mutlu olacak!

Cildiniz sarı ve portakal renkli yiyecekleri sever

Havuç, kayısı, balkabağı A vitamininden yana çok zengindirler. Cildinizin sağlıklı ve genç görünmesi için temel vitaminlerden biri budur. A vitamini 2 gruba ayrılır: retinoidler ve karotenoidler. Retinoller ayrıca gözlerinizdeki retina tabakasını da desteklerler ve cildin epitelyal tabakası ile mide barsak ve akciğerlerinizdeki mukozal hücreler üzerinde hormon benzeri büyüme faktörü gibi etkili olurlar.

A vitamin olmadan cilt hücreleri yeterli bir şekilde gelişemez, kuru, kaşıntılı ve donuk ve cansız olur.

A vitaminini bugünlerde beslenmenize fazla kalori yüküne neden olmadan tületmek için havuç yiyin. Çiğ havucun glisemik indeksi ve kalorisi düşüktür. Zayıflama döneminde olanlar dahi yiyebilirsiniz. 100 gramı 41 kaloridir, A vitamini, C vitamini, kalsiyum ve demir de içerir. Içindeki vitaminlerin ve enzimlerin etkili olabilmesi için iyice çiğnenmesi gereklidir. Midenizin dişleri olmadığınız unutmayın ve dişlerin yapacağı işi midenizden beklemeyin.

Baklagiller, Mercimekler ve bezelye cildinizi canlandırır ve nemlendirir

Mercimek ve baklagillerin cildiniz için yaptığı bazı çok önemli şeyler var. ilk olarak seramidler içerirler. Seramidler çok özel bir tür bitkisel yağdır ve cildi gençleştirip nemlendirirler. Oldukça etkileyici sonuçlar alınan bir çalışmaya göre, günde 200 mg seramid’in ağızdan alınması ile çalışmaya katılan kuru, kaşıntılı ciltlerde %95 oranında gözle görülür şekilde düzelme görüldü. Bundan sonra bitkisel kökenli seramidlerin inanılmaz cilt yenileyici etkileriyle ilgili çalışmalar, özellikle egzema ve dermatitler, ince veya derin kırışıklıklar üzerindeki iyileştirici etkileri bilimsel çalışmalarla vurgulanmaya devam etti. Kozmetik endüstrisi doğal olarak cildinizi nemlendirmek ve daha genç görünmesini sağlamak amacıyla kremlerin içine koydu.

Mercimek ve baklagiller aynı zamanda cildin ihtiyaç duyduğu proteini de sağlarlar. Protein yediğiniz zaman, sindirim sisteminiz onu oluşturan aminoasitlere parçalarlar. Bu aminoasitler barsaklarınızdan emilerek kan dolaşımına geçerler ve vücudun ihtiyaç duyduğu yerlerinde kullanılırlar. Yeni doku yapma, antikor üretme, hormon, enzim, kan hücresi üretimi gibi farklı amaçlar için farklı aminoasit ihtiyacı vardır. Cilt hücreleri hızlı bir şekilde sürekli yenilenmeye ihtiyaç duyarlar ve gereksinim duyduğu aminoasitleri mercimekler ve baklagillerden alarak aynı zamanda seramidleri de yemiş olursunuz.

Cildinizin gerçekten de Omega 3 yağlara ihtiyacı var

Balıklarda bulunan uzun zircirli formu ve ceviz, keten tohumu ve yeşilliklerde bulunan kısa zincirli form olmak üzere Omega 3 yağları 2’ye ayrılır. Her ikisine de ihtiyacımız var. sağlıklı bir hücre zarı için gereklidirler ve bu hem cildiniz hemde beyniniz, kalbiniz için de sağlıklı hücre anlamına gelir.

İkinci olarak vücudunuzda ve cildinizde inflamasyonu (mikrop olmadan iltihap durumu) tedavi etmeye yardımcı olurlar. Ciltte inflamasyon belirtisi kırmızı ve hassas bir cilt olabilir. Gerçekten görünür sonuçlar alabilmek için hergün kaliteli bir Omega 3 desteği kullanın ve bitkisel kaynaklarını da beslenmenize dahil edin.

Yalnız keten tohumunu öğütülmiş olarak ve günde 1 tatlı kaşığı dozunda tüketin. Çok önemli bir not olarak günde 1 tatlı kaşığından fazla tüketilmemesi önemlidir.

Cildinizin fıstık gibi olması için fıstığa ihtiyacı var

Kuruyemişler yukarda bahsettiğimiz herşeyi içerirler. A vitamini, seramidler, protein, temel yağlar ve çok daha fazlası. Bir avuç kuruyemiş size bunların hepsini sağlar. Fakat dikkatli olun. 100 gramı ortalama 600-650 kalori içerir ve kavrulmuş ve tuzlu olanları bu yararları sağlamaz.Abartmamaya dikkat edin.

Ayrıca aklınızdan şunu hiç çıkarmayın. Cildinize iyi gelen herşey sağlığınıza da iyi gelir. Uzun vadede sağlıklı bir cilt ve genel sağlık için her zamana sağlıklı bir beslenme tarzınız olmalı.

İpuçları

· Bol miktarda meyve ve sebze yiyin.

· Süt ürünlerini azaltın ve düşük yağlı olanları kullanın.

· Kuruyemişler, çekirdekler ve baklagiller favori yiyecekleriniz olsun.

· Tam bile olsa tahılları, pilavları, makarnayı sınırlayın.

· Tatlıları çok azaltın. Şekerin cildinize ve beyninize ve tüm vücudunuza ne yaptığını ayrı bir yazıda anlatacağım.

· Güneş, sigara, alkol, uykusuzluk, şeker gibi cildinize zararlı olan madde ve durumlardan korunun.Yaz, kış farketmeden iyi bir güneş koruyucuyu düzenli olarak kullanın. Ne kadar erken başlarsanız o kadar yavaş yaşlanırsınız.

· Artık kremlerinizin daha çok işe yaradığını göreceksiniz.

Referanslar:

Nutr Clin Pract. 2009 Aug-Sep;24(4):508-12.