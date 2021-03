B12 eksikliği ve felç riski

Büyük üstat Leonardo Da Vinci'nin felç geçirmesi, bir deha için büyük trajedi. Ve belki önlenebilir bir sebeple felç geçirmek herkes için büyük bir trajedi. Evet bazı felçler önlenebilir!

Homositein düzeyi erkeklerde kadınlara göre biraz daha yüksektir. Bu cinsiyet farkının nedeni ise erkeklerin kas kitlesinin kadınlardan daha fazla olması. Kreatin üretme sürecinde vücudunuz atık ürün olarak homosistein üretir. Normalde vücut B 6 , B 12 , folat kullanarak bunu detoksifiye eder. Ancak bu vitaminler vücudunuzda eksikse homosistein düzeyleriniz artar. Bilmeniz gereken en önemli şey, B 12 başta olmak üzere bu vitaminleriniz eksikse, "Homosistein" düzeyinizin artabileceği ve bunun da kalp- damar ve sinir sisteminiz için hiç iyi bir şey olmadığı... Ateroskleroz ve bununla bağlantılı kalp krizi, felç, aort anevrizması gibi komplikasyonlara neden olması açısından homosistein yüksekliği ciddi bir risk faktörü oluşturuyor.

Homosistein yüksekliği felç için ciddi bir risk faktörü olarak kabul ediliyor ancak hâlâ bu konuda tartışmalar devam ediyor. Ne var ki, homosistein düzeyi yüksek olanların karotis arterlerinde daha fazla aterosklerotik plak olduğu ve gözlemsel çalışmalarda da felç riskinin yüksek olduğu biliniyor. Genetik olarak homosistein düzeyinin yüksek olmasının felç riskini arttırdığı görülüyor. B vitaminleri tedavisiyle homosistein düzeylerinin düşürülmesinin, felç riskini beş kat düşürdüğü gösteren çalışmalar homosistein yüksekliğinin, felç riskini arttırdığına dair kanıtlar sunuyor.

Kanda B 12 değeri normal olsa da MMA ve Homosistein yüksekliği yaşlılarda sık görülen bir durum. Ayrıca ilerleyen yaşla beraber vücutta oksidatif stres varlığında fonskiyonel B 12 eksikliği daha sık görülmeye başlıyor. Gençlerle kıyaslandığında en azından bir oksidan risk varlığında yaşlılarda MMA değeri artıyor. İki oksidan risk varlığında ise homosistein düzeyleri daha da yükseliyor. B 12 tedavisi hem MMA hem Homosistein düzeylerini azaltıyor. Bu çalışma yaşlıların, gençlere oranla B 12 eksikliğine karşı daha savunmasız olduğunu gösteriyor. Özellikle oksidatif risk faktörü yaratan diyabet, sigara, alkol kullanımı, kanser, kronik enfeksiyon, astım, demir fazlalığı, inflamatuar bağırsak hastalığı, romatolojik hastalıklar, açıklanamayan sedimantasyon yüksekliği, hafif böbrek işlev bozukluğu gibi tıbbi sorunlar varlığında B 12 konusunda daha dikkatli olunması gerekiyor.

Dünyada yükselen obezite tedavisinde bariatrik cerrahi ameliyatları giderek daha fazla tercih edilen tedavi yöntemi olarak yükselişte. Obezite ve diyabet tedavisinde uygulanan Roux-en-Y ve Sleeve gastrektomi sık kullanılan yöntemler arasında. Bu ameliyatlar kalp damar riskini düşürmekle beraber, damarlara zarar veren homositein düzeyini düşürmezler. Ameliyatın kendisi de bu vitaminlerin yetersiz emilimine, dolayısıyla B 6 , B 12 ve Folat eksikliğine neden olduğundan hastalar takviye kullansalar da homosistein düzeylerine baktırmalıdırlar. Ayrıca bu hastalarda vitamin desteğine rağmen hâlâ homosistein düzeyleri yüksek ise bazı genetik farklılıklar nedeniyle olduğu düşünülmeli ve farklı şekilde tedavi edilmelidirler.

B 12 vitamininin kalp ve damar sağlığı için ne kadar önemli olduğu, koruyucu etkisi olduğu bilinen vegan/vejeteryan beslenmeye rağmen, B 12 takviyesi alınmadığı takdirde, koruyucu olmaktan çıkıp yükselen homosistein değerleri ile kanamalı felç riskinin artmasından yola çıkılarak anlaşılabilir. Vegan ve vejeteryanlar takviye kullanımı konusunda aşırı dikkatli olmalıdırlar.

B 12 yazı dizimin bir sonraki bölümünde felç ve kalp damar hastalıklarından koruyucu beslenme, sağlıklı B 12 kaynakları, takviye seçimi, doz ve yan ekilerini konuşacağız.

