Acı yoksa, kazanç da yok!

Çok sayıda insan egzersizin sağlık ve iyi hissetme üzerine yararlarının olduğunu bilir fakat çok az sayıda insan yağ ve kas dokuları üzerinde yararlı değişikliklere neden olan bilimi merak eder.

Egzersiz hem kalori harcamayı hem solunum oranını arttırır ve yağ yakmanın en sağlıklı yoludur!

Bir kilo yağ ile bir kilo kası tarttığımızda eşittir ancak bu eşitlikte bir kilo kas, bir kilo yağdan çok daha az yer kaplar. Yani 5 kilo yağ aldığınızda ceketinizin önü kapanmazken, beş kilo kası güç egzersizi yoluyla kazanırsanız, daha küçük bedebde ceket alır, pantolonunuza daha rahat girer, kaslarınızda sıkılaşmayı kesinlikle farkedersiniz.

Yağ hücrelerinin rolü:

Vücudumuzdaki yağ hücresi sayısı bellidir. Bunun anlamı kilo alsanızda, versenizde aynı sayıda yağ hücresiyle bunu yaparsınız. Bu gençken ve yaşlanırken değişmeyen az sayıda şeyden biridir. Değişen şey beslenme ve egzersiz ile yağ hücresinin boyutudur. Kalori denklemi bu konuda geçerlidir. Eğer çok fazla kalori tüketirseniz yağ hücresi boyutunuz ve yağ depolama kapasiteniz artar. Eğer egzersiz yoluyla fazladan kalori yakarsanız yağ hücrenizin boyutu azalacak, eşitliği sağladığınız takdirde aynı kalacaktır.

Yağ nereye gider?

Cevap solunumda yatıyor. Evet solunumla yağlarınızdan kurtulursunuz. Solunumla verdiğimiz havanın %84’ü karbondioksittir. Kalan %16’da sudur. Egzersiz esnasında hem yaktığımız kalori miktarı hem de somunum hızımız artar. Böylece kilolardan kurtuluruz.

Nefesle yağ kaybı:

Egzersiz türleri arasında en çok yağ yakan yürüyüş, bisiklet, yüzme ve jogging gibi kardiyo egzersizlaridir. Çünkü daha sık nefes almanıza ve bu arada yağdan kurtulmanıza yardım eder.

Kaslarınızı ne büyütür?

İskelet kasları lifli bir yapıdadır. Eğer hiçbir şekilde uyarılmazlarsa bu lifler hep aynı kalırlar. Eğer bu lifleri uyarırsanız yani çalıştırırsanız hem boyutu artar hem de daha güçlü hale gelir. Bu esnada eğer mikroskopla bakacak olursanız gerçekten gözyaşı döktüklerini görebilirsiniz. Bu gözyaşları uzun bir ardan sonra egzersiz yaptıktan sonraki kas ağrılarının da sebebidir.

Acı yoksa kazanç da yok işte bunun için söylenmiştir. Vücudunuz bu gözyaşlarını iyileştirdikçe bu lifler giderek kuvvetlenir. Ne kadar sık tekrarlarsanız o kadar çok güçlenir ve kas liflerinin boyutunu arttırırsınız. Egzersiz sonrası ağrı tipik olarak 12-24 saat sonra başlar ve bir veya iki gün sürer. Eğer bu ağrı daha da uzun sürerse bunun sebepleri arasında beslenme tarzınız , genetiğiniz ve yaptığınız egzersiz vardır.

Fiziksel olarak aktif kişilerin daha sağlıklı ve daha uzun yaşama şanslarının daha yüksek olduğu biliniyor. Her gün 30 dakika tempolu yürüyüş bile uzun yaşamaya ciddi bir katkı sağlar. Hatta yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kilo gibi risk faktörleri olsa bile yine de düzenli egzersizden fayda görür, kilonuzu korur ve hatta vermenizi sağlar. Ayrıca düzenli yapıldığında tansiyonu düşürür, kan şekerini kontrol eder, kolesterol üzerine olumlu etkisi olur ve kemikleri güçlendirir.

Egzersiz yapmaya başlarken sorulara cevap verin:

Daha önce size kalple ilgili bir sorununuz olduğu hiç söylendi mi?

Fziksel aktivite yapmanız doktor tarafından önerildi mi?

Egzersiz esnasında göğsünüzde ağrı hissettiniz mi?

Fiziksel egzersiz yapmadan da göğüs ağrısı yaşadınız mı?

Hiç denge kaybı veya baş dönmesi sorunu yaşadınız mı?

Tansiyon veya kalple ilgili ilaç kullanıyor musunuz?

Fisiksel egzersiz yapmanıza engel olacak herhangi bir tıbbi probleminiz var mı?

Eğer bir veya daha fazla soruya Evet cevabı verirseniz ve 40 yaşın üzerinde iseniz muayene olmanız ve doktorun önerisine göre egzersiz programıan dahil olmanız gerekir. Tüm egzersiz programları herkese uygun değildir. Bazı programlar kimilerini sakatlayabilir. Rahat hissedilen nabızda egzersiz yapmaya dikkat edilmelidir. Herhangi bir ağrı veya rahatsızlık hissinde kendinizi zorlamamalı ve acilen doktora başvurmalısınız.

Haydi başlayın!