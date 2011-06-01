T24 LogoT24 Logo

Metin Duyar

-@t24.com.tr

01 Haziran 2011

Mayıs ayı enflasyonunda olumlu sinyal!

Küresel risk iştahına ek olarak, içeride dış ticaret verilerinde daha az endişe...


Küresel risk iştahına ek olarak, içeride dış ticaret verilerinde daha az endişe verici bir tablonun oluşması ve BDDK’dan kredilerde kısmen yavaşlama olduğuna ilişkin açıklamalarla, İMKB 100 endeksi % 2,53’lük kazançla 63.046 puana yükseldi.
Açıkta rekor seviyeden gerileme.. Mart ayında endişelerin artmasına neden olan dış ticaret rakamları, Nisan ayında tahminlerden daha az endişe verici bir tablo yansıttı. 
Mart ayında 9,8 milyar dolarlık rekor seviyeye tırmanan aylık dış ticaret açığı, Nisan’da 9,05 milyar dolara geriledi. Piyasa beklentileri açığın 10 milyar dolara yaklaşması yönündeyken, biz 9,1 milyar dolara bir yavaşlama tahmin ediyorduk. 
Ancak, ihracatın katkısında sınırlı artışa ek olarak, ithalattaki yavaşlamanın da ılımlı bir şekilde gerçekleştiği göz ardı edilmemeli. Hatta, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere baktığımızda, ithalattaki artışın devam ettiğini; dış açıkta ise sınırlı bir küçülme olduğunu görüyoruz.
Ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın ortaya çıkmaya başladığı Mayıs ayında, dış açık verilerinin yavaşlamanın devam ettiğine işaret edip etmeyeceği oldukça önemli.
İstanbul Ticaret Odası’nın Mayıs fiyat verileri, ücretliler geçinme endeksinde % 0,58’lik ılımlı bir artışa işaret ediyor. 
Her ne kadar geçen yılın Mayıs ayında kaydedilen % 0,64’lük düşüşe göre daha karamsar bir rakam olsa da, taze sebze ve meyve fiyatlarındaki % 01‘lik önemsiz artış, Cuma günü açıklanacak Mayıs TÜFE rakamına olumlu yansıyabilir.
Bizim de beklentimiz, işlenmemiş gıda fiyatlarının, geçen yılın Mayıs ayındaki kadar olmasa da, bu yıl da enflasyona yardımcı olacağı yönünde. 
Kur etkisinin sınırlı kaldığı; petrol fiyatlarındaki istikrar kazanma çabasının da enflasyon gelişimini olumlu etkilediği gözleniyor. 
Geçmiş yılların Mayıs aylarına ait iki kurumun verilerini karşılaştırdığımızda, TÜİK’in rakamlarının İTO’dan yaklaşık olarak 0,2-0,3 puan daha yüksek bir seviyede oluştuğunu görüyoruz.
Bu doğrultuda, % 0,75’lik TÜFE tahminimizi koruyoruz. 
Ortalama piyasa beklentisi ise % 1,05 düzeyinde.

YAZARIN TÜM YAZILARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

Yazarın Diğer Yazıları

Altın fiyatları baskı altında

Almanya ve Fransa’nın 2 trilyon Euro’luk fonda anlaştıkları haberi küresel...

Altında güçlü bir hareket beklenmiyor

Küresel piyasalar büyüme endişeleri, Avrupa borç krizi ve Yunanistan

Altında 1500 dolar eşiği kritik

Bu ayın başlarında 1,920.30 $/ons ile rekor seviyeleri gören altın bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24