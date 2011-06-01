Mayıs ayı enflasyonunda olumlu sinyal!



Küresel risk iştahına ek olarak, içeride dış ticaret verilerinde daha az endişe verici bir tablonun oluşması ve BDDK’dan kredilerde kısmen yavaşlama olduğuna ilişkin açıklamalarla, İMKB 100 endeksi % 2,53’lük kazançla 63.046 puana yükseldi.

Açıkta rekor seviyeden gerileme.. Mart ayında endişelerin artmasına neden olan dış ticaret rakamları, Nisan ayında tahminlerden daha az endişe verici bir tablo yansıttı.

Mart ayında 9,8 milyar dolarlık rekor seviyeye tırmanan aylık dış ticaret açığı, Nisan’da 9,05 milyar dolara geriledi. Piyasa beklentileri açığın 10 milyar dolara yaklaşması yönündeyken, biz 9,1 milyar dolara bir yavaşlama tahmin ediyorduk.

Ancak, ihracatın katkısında sınırlı artışa ek olarak, ithalattaki yavaşlamanın da ılımlı bir şekilde gerçekleştiği göz ardı edilmemeli. Hatta, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere baktığımızda, ithalattaki artışın devam ettiğini; dış açıkta ise sınırlı bir küçülme olduğunu görüyoruz.

Ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın ortaya çıkmaya başladığı Mayıs ayında, dış açık verilerinin yavaşlamanın devam ettiğine işaret edip etmeyeceği oldukça önemli.

İstanbul Ticaret Odası’nın Mayıs fiyat verileri, ücretliler geçinme endeksinde % 0,58’lik ılımlı bir artışa işaret ediyor.

Her ne kadar geçen yılın Mayıs ayında kaydedilen % 0,64’lük düşüşe göre daha karamsar bir rakam olsa da, taze sebze ve meyve fiyatlarındaki % 01‘lik önemsiz artış, Cuma günü açıklanacak Mayıs TÜFE rakamına olumlu yansıyabilir.

Bizim de beklentimiz, işlenmemiş gıda fiyatlarının, geçen yılın Mayıs ayındaki kadar olmasa da, bu yıl da enflasyona yardımcı olacağı yönünde.

Kur etkisinin sınırlı kaldığı; petrol fiyatlarındaki istikrar kazanma çabasının da enflasyon gelişimini olumlu etkilediği gözleniyor.

Geçmiş yılların Mayıs aylarına ait iki kurumun verilerini karşılaştırdığımızda, TÜİK’in rakamlarının İTO’dan yaklaşık olarak 0,2-0,3 puan daha yüksek bir seviyede oluştuğunu görüyoruz.

Bu doğrultuda, % 0,75’lik TÜFE tahminimizi koruyoruz.

Ortalama piyasa beklentisi ise % 1,05 düzeyinde.



