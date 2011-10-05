T24 LogoT24 Logo

Metin Duyar

-@t24.com.tr

05 Ekim 2011

Altında güçlü bir hareket beklenmiyor

Küresel piyasalar büyüme endişeleri, Avrupa borç krizi ve Yunanistan


Küresel piyasalar büyüme endişeleri, Avrupa borç krizi ve Yunanistan kaygılarıyla dalgalanmaya dün de devam etmekte. Euro dolar paritesi son 10 ayın en düşük seviyelerini (1,3145) gördü. Petrol fiyatları son bir yılın en düşük seviyelerinde (74,95).
FED Başkanı Bernanke; güçlü iyileşmeyi sağlamak için yeni adımlar atmaya hazır olduklarını açıklasa da,  ABD ekonomisi için baskı oluşturan en büyük unsur zayıf işgücü piyasası. Ayrıca,  Avrupa’daki sorunlar ABD ekonomisi için risk oluşturmaya devam ediyor. ABD’de enflasyonun düşmeye başladı ve orta vadede düşük kalacak gözükse de,   kemer sıkma politikalarının büyüme üzerinde olumsuz etkisi olacaktır. 
Bernanke’nin Avrupa borç krizi nedeniyle likidite desteği gerekirse bu desteği vermeye hazır olduğunu açıklaması piyasalar için olumlu bir karar.

Altın fiyatları 1620 dolar civarında dönüp duruyor

Son bir aydır fiziki emtiaları baskı altına alan en önemli sebep, güven aracı olarak dolara artan talep gözüküyor. Bu durum, ufak tefek değer kazansa da altın yönünün netleşmesi engellemekte. 
Yatırımcıların menkul kıymetlerde satışa gitmeleri ve Yunanistan’ın borcunu geriye ödeyemez duruma düşüşünün global resesyona yol açacağı yolunda endişeler, piyasalara oldukça  tedirgin etmekte.  Bu tedirginlik de altına yönelişi arttırsa da, bu güçlü bir artış değil.
Ancak, Yunanistan’ın default duruma düşebileceği ve bunun Avrupa’da bir bankacılık krizine yol açacağı korkuları, hisse senedi piyasalarını düşürdü ve yatırımcıları düşük riskli varlıklar aramaya yöneltmiş durumda.
Avrupa’da hisse senetleri % 2.25 oranında  STOXX Europe 600 Bankacılık Endeksi % 4 değer kaybetti. Dünya hisse senetleri  de 15 ayın en düşüğünde. EUR/USD’nin 1.32’ye geri dönmesine karşın altının tutunmuş durumda.
Credit Suisse 2012 altın fiyat tahminini önceki 1,540 $/ons’luk tahminden 1,850 $/ons’a yükseltmiş durumda.

Altında uzun vadeli yükseliş trendi bozulmuş değil  ve yükseliş beklentisi halen  korunmakta. Beklentilerin ortalaması  metalin 2012 yılında 2,000 $/ons’a yükseleceği.
Diğer emtialardan, ekonomik görünüme dair endişeler ham maddelere olan talep beklentilerini azaltırken petrol ve bakırla nikel gibi endüstriyel metaller düşüş dikkatli izlenmeli.
Fed Başkanı Bernanke’nin açıklamaları ABD ekonomisine ve istihdamda büyümeye dair kasvetli bir görünüme bürünmesiyle,  ABD piyasalarında işlem gören vadeli altın kontratlarının yönü aşağı dönmüş durumda.
Altının enflasyona karşı bir hedge olarak cazibesinin azaldığı ve hisse senedi piyasalarında kaydedilen keskin düşüşlerin yatırımcıları nakit sağlamak için altında satışa yönelttiği görülmekte.  COMEX Borsası’nda işlem gören Aralık vadeli altın kontratı 41.70 $’lık ya da % 2.5’lik düşüşle 1,616 $/ons’tan gördü.
Altını izleyen gümüş de düşüş yaşanmakta. Gümüş fiyatlarında  çok güçlü olmasa da  30 dolar civarın da gezinecek gözüküyor.



YAZARIN TÜM YAZILARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

Yazarın Diğer Yazıları

Altın fiyatları baskı altında

Almanya ve Fransa’nın 2 trilyon Euro’luk fonda anlaştıkları haberi küresel...

Altında 1500 dolar eşiği kritik

Bu ayın başlarında 1,920.30 $/ons ile rekor seviyeleri gören altın bu...

Altın istikrarlı bir liman değil

Altın fiyatları, geçtiğimiz hafta güçlenen doların baskısı altında kalınca 1657 dolara...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24