Altında güçlü bir hareket beklenmiyor



Küresel piyasalar büyüme endişeleri, Avrupa borç krizi ve Yunanistan kaygılarıyla dalgalanmaya dün de devam etmekte. Euro dolar paritesi son 10 ayın en düşük seviyelerini (1,3145) gördü. Petrol fiyatları son bir yılın en düşük seviyelerinde (74,95).

FED Başkanı Bernanke; güçlü iyileşmeyi sağlamak için yeni adımlar atmaya hazır olduklarını açıklasa da, ABD ekonomisi için baskı oluşturan en büyük unsur zayıf işgücü piyasası. Ayrıca, Avrupa’daki sorunlar ABD ekonomisi için risk oluşturmaya devam ediyor. ABD’de enflasyonun düşmeye başladı ve orta vadede düşük kalacak gözükse de, kemer sıkma politikalarının büyüme üzerinde olumsuz etkisi olacaktır.

Bernanke’nin Avrupa borç krizi nedeniyle likidite desteği gerekirse bu desteği vermeye hazır olduğunu açıklaması piyasalar için olumlu bir karar.



Altın fiyatları 1620 dolar civarında dönüp duruyor



Son bir aydır fiziki emtiaları baskı altına alan en önemli sebep, güven aracı olarak dolara artan talep gözüküyor. Bu durum, ufak tefek değer kazansa da altın yönünün netleşmesi engellemekte.

Yatırımcıların menkul kıymetlerde satışa gitmeleri ve Yunanistan’ın borcunu geriye ödeyemez duruma düşüşünün global resesyona yol açacağı yolunda endişeler, piyasalara oldukça tedirgin etmekte. Bu tedirginlik de altına yönelişi arttırsa da, bu güçlü bir artış değil.

Ancak, Yunanistan’ın default duruma düşebileceği ve bunun Avrupa’da bir bankacılık krizine yol açacağı korkuları, hisse senedi piyasalarını düşürdü ve yatırımcıları düşük riskli varlıklar aramaya yöneltmiş durumda.

Avrupa’da hisse senetleri % 2.25 oranında STOXX Europe 600 Bankacılık Endeksi % 4 değer kaybetti. Dünya hisse senetleri de 15 ayın en düşüğünde. EUR/USD’nin 1.32’ye geri dönmesine karşın altının tutunmuş durumda.

Credit Suisse 2012 altın fiyat tahminini önceki 1,540 $/ons’luk tahminden 1,850 $/ons’a yükseltmiş durumda.



Altında uzun vadeli yükseliş trendi bozulmuş değil ve yükseliş beklentisi halen korunmakta. Beklentilerin ortalaması metalin 2012 yılında 2,000 $/ons’a yükseleceği.

Diğer emtialardan, ekonomik görünüme dair endişeler ham maddelere olan talep beklentilerini azaltırken petrol ve bakırla nikel gibi endüstriyel metaller düşüş dikkatli izlenmeli.

Fed Başkanı Bernanke’nin açıklamaları ABD ekonomisine ve istihdamda büyümeye dair kasvetli bir görünüme bürünmesiyle, ABD piyasalarında işlem gören vadeli altın kontratlarının yönü aşağı dönmüş durumda.

Altının enflasyona karşı bir hedge olarak cazibesinin azaldığı ve hisse senedi piyasalarında kaydedilen keskin düşüşlerin yatırımcıları nakit sağlamak için altında satışa yönelttiği görülmekte. COMEX Borsası’nda işlem gören Aralık vadeli altın kontratı 41.70 $’lık ya da % 2.5’lik düşüşle 1,616 $/ons’tan gördü.

Altını izleyen gümüş de düşüş yaşanmakta. Gümüş fiyatlarında çok güçlü olmasa da 30 dolar civarın da gezinecek gözüküyor.







