Altın istikrarlı bir liman değil

Altında volatilite çok yüksek



Altın fiyatları, geçtiğimiz hafta güçlenen doların baskısı altında kalınca 1657 dolara kadar geriledi.Bu gerilemede aşağı yöndeki ekonomik riskler hakkında uyarı yapan ABD Merkez Bankasının 2.85 trilyon dolarlık bilançosunu uzun vadeli borçlarla değiştirmek amacıyla 400 milyar dolarlık bir program başlatacağını açıklanması önemli oranda etkili oldu.Daha güçlü teşvik önlemleri uman yatırımcıları hayal kırıklığına uğratan bu karar, hisse senetlerinde ve emtialarda önemli düşüşlere yol açtı.Görünen o ki, altın kısa vadede 1,750 – 1,850 $/ons aralığında tutunamayarak, 1,700 $/ons görmesi ile yönünü 1,500 $/ons’a doğru çevirmiş durumda.Fed’in ABD’de büyümeyi artırma yönünde beklenen kararı doları güçlendirmesiyle, global menkul kıymetlerin çökmesine ve emtiaların değer kaybetme sürecini başlattı.Fed’in kararından sonra dolar endeksi yedi ayın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda.Altın bu çeyrekte % 18’lik değer artışıyla 25 yıldır bir çeyrekte gösterdiği en büyük artışı kaydetmişti. Ancak, Eylül ayında geçtiğimiz hafta sonuna kadar artan volatilite ve güçlenen doların etkisiyle % 3.5 üstünde düşüş kaydetmiş durumda.Ancak uluslararası piyasalarda ETF’ler deki altın miktarı bu ay yaklaşık 300,000 ons’luk bir artışa işaret etmekte ve altına karşı yatırımcıların ilgisinin değişmediğini göstermekte. Bu yüzden bu haftaki hareketleri takip etmekte yarar var.ABD piyasalarında işlem gören vadeli altın kontratları bir aydır kaydettiği en büyük düşüşü gösterdi geçtiğimiz hafta. Global riskten kaçış altının güvenli liman olarak rolü ve uzunca yükselişinin sürdürülebilirliği hakkında endişeleri de arttırmakta.Altın fiyatının 1657 dolara inmesi ile altın ilgili sorgulamalarında seyri değişmeye başladı. Altında volatilite çok yüksek. Öyle ki bir günde 50 doları aşan oynamalar normal karşılanmaya başlamıştı epeydir. Peki bu durum risk yaratmıyor mu yatırımcıya? Yaratması bir tarafa, kısa vadeli al-sat işlemleri için tam bir kumara dönmüş durumda işlemler.Yüksek volatilitenin yarattığı kar algısı önceleri sakince bekleyen yatırımcıları bile al-sata yönlendirmiş durumda.Peki yüksek volatilitede kar etme şansı var mı?Küçük yatırımcı için oldukça düşük bu şans. Küçük yatırımcının, altın gibi haftanın 5 günü 24 saat işlem yapılan bir piyasada, 24 saat ekranın başında, bin bir tane olayı takip ederek, bunun altınla ilişkisini analiz etmesi ve paniklemeden karar vermesi gerekmekte.Hadi diyelim, 24 saat ekran başında oturdun hesap kitap yapıyorsun, sonuçta altın gibi çoklu korelâsyonu olan bir emtianın ne olacağını tahmin etmek herkesin harcı değil.Sonuç; Altın güvenli liman değil. Bir varlık iki günde % 3, 5 veya 6 oranında hareket edebiliyorsa bunun güvenli bir liman olduğunu söylemek zor.Risk almak istemiyorsanız, teknenizin küçük ya da büyük olması fark etmiyor, sığınacağınız yer sakin ve istikrarlı bir liman olmalı.