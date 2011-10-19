Metin Duyar

TARİH
19 Ekim 2011
Almanya ve Fransa’nın 2 trilyon Euro’luk fonda anlaştıkları haberi küresel...Devamını Oku
TARİH
05 Ekim 2011
Küresel piyasalar büyüme endişeleri, Avrupa borç krizi ve YunanistanDevamını Oku
TARİH
27 Eylül 2011
Bu ayın başlarında 1,920.30 $/ons ile rekor seviyeleri gören altın bu...Devamını Oku
TARİH
25 Eylül 2011
Altın fiyatları, geçtiğimiz hafta güçlenen doların baskısı altında kalınca 1657 dolara...Devamını Oku
TARİH
20 Eylül 2011
Geçen cuma Polonya’da toplanan AB maliye ve ekonomi bakanları...Devamını Oku
TARİH
19 Eylül 2011
Geçen cuma Polonya’da toplanan AB maliye ve ekonomi bakanları borç kriziyle mücadelede kararlılık...Devamını Oku
TARİH
15 Eylül 2011
İşsizlik oranı Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde % 9,2’ye gerilemiş durumda...Devamını Oku
TARİH
14 Eylül 2011
Altın, 1920 yılından beri en uzun süreli yükselişinde. Yatırımcıların...Devamını Oku
TARİH
11 Eylül 2011
Altın, Çin kültüründe çok önemli bir role sahip. Halk batılı ülkelerle karşılaştırıldığında...Devamını Oku
TARİH
09 Eylül 2011
Avrupa Merkez Bankası, dünkü toplantısında politika duruşunda...Devamını Oku
TARİH
08 Eylül 2011
Türkiye'nin İsrail'e 2008 yılındaki ihracatı 2007 yılına kıyasla...Devamını Oku
TARİH
07 Eylül 2011
Merkez Bankası’nın her ay olduğu gibi bu ayki enflasyon raporunun yayımlanmasından...Devamını Oku
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