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Metin Duyar

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TARİH

19 Ekim 2011

Altın fiyatları baskı altında

Almanya ve Fransa’nın 2 trilyon Euro’luk fonda anlaştıkları haberi küresel...

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TARİH

05 Ekim 2011

Altında güçlü bir hareket beklenmiyor

Küresel piyasalar büyüme endişeleri, Avrupa borç krizi ve Yunanistan

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TARİH

27 Eylül 2011

Altında 1500 dolar eşiği kritik

Bu ayın başlarında 1,920.30 $/ons ile rekor seviyeleri gören altın bu...

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TARİH

25 Eylül 2011

Altın istikrarlı bir liman değil

Altın fiyatları, geçtiğimiz hafta güçlenen doların baskısı altında kalınca 1657 dolara...

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TARİH

20 Eylül 2011

Piyasalarda toparlanma beklentisi artıyor

Geçen cuma Polonya’da toplanan AB maliye ve ekonomi bakanları...

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TARİH

19 Eylül 2011

Piyasalarda toparlanma beklentisi artıyor

Geçen cuma Polonya’da toplanan AB maliye ve ekonomi bakanları borç kriziyle mücadelede kararlılık...

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TARİH

15 Eylül 2011

İşsizlik oranındaki gerileme geçici

İşsizlik oranı Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde % 9,2’ye gerilemiş durumda...

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TARİH

14 Eylül 2011

Altın 5 yıl daha yükselir mi?

Altın, 1920 yılından beri en uzun süreli yükselişinde. Yatırımcıların...

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TARİH

11 Eylül 2011

Çin altın piyasası güçleniyor

Altın, Çin kültüründe çok önemli bir role sahip. Halk batılı ülkelerle karşılaştırıldığında...

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TARİH

09 Eylül 2011

Avrupa Merkez Bankası’ndan beklenen değişiklik

Avrupa Merkez Bankası, dünkü toplantısında politika duruşunda...

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TARİH

08 Eylül 2011

Türkiye'nin İsrail'e ihracatı önemli

Türkiye'nin İsrail'e 2008 yılındaki ihracatı 2007 yılına kıyasla...

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TARİH

07 Eylül 2011

TCMB’den faiz sinyalleri

Merkez Bankası’nın her ay olduğu gibi bu ayki enflasyon raporunun yayımlanmasından...

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