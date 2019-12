Çin altın piyasası güçleniyor

Altın, Çin kültüründe çok önemli bir role sahip. Halk batılı ülkelerle karşılaştırıldığında altına çok güçlü bir bağlılık göstermekte. Han Hanedanı zamanından bu yana konumunu koruyan altın günümüzde dahi zenginlik göstergesi, süs eşyası, para birimi ve Çin inancının içsel bir parçası. Altın, aynı zamanda Çin yeni yılı süresince hediye olarak satın alınan geleneksel bir varlık.

2001 yılında Çin altın piyasasında başlayan devlet kontrolünün azaltılması, Çin’in altın tüketiminin dünyanın geri kalanına yetişmesinin kapılarını açmış gözüküyor.

Çin’in altın talebini oluşturan iki büyük etken, mücevher ve yatırım talebi. Altın talebi 2009 yılında 428 tona ulaşmış durumda. Bunun 324 tona kendi cevherlerinden çıkan altından karşılamakta.

Dünya altın üretiminde 2007 yılından bu yana kaydettiği gelişme ile dünya lideri olmasına rağmen arzın talebi karşılamakta yetersiz kalması, Çin altın endüstrisinin dış bağımlılığını arttırmakta.

Ülkeyi altın tüketiminde dünya sıralamasında ikinci sıraya taşıyan toplam talep, ülkeyi Batılı ülkelerdeki toplam seviyeye eşit duruma getirmiş. Ancak altın takı bazında, Çin’de kişi başı tüketim, benzer altın kültürü olan ülkelerle kıyaslandığında 0,26 gram ile en düşük seviyede.

Çin’de, kısa vadeli enflasyon beklentileri ve artan gelir seviyesi, özellikle Çinli tüketicilerin tasarrufa önem vermeleri ve altını servetlerini koruma aracı olarak dikkate almaları, altına yatırım anlamında destek vermekte. Çin Merkez Bankası’nın da altın talebi de gittikçe artmakta. Çin, ABD, Almanya, IMF, İtalya ve Fransa’nın ardından altıncı büyük resmi altın rezervine sahip.

Çin Merkez Bankası’nın altın rezervleri, 2,4 trilyon ABD Doları olan toplam rezervlerinin % 1,6’sını oluşturmakta. Bu uluslararası standartlarda oldukça düşük bir oran. Çin Merkez Bankası, altın rezervini 2002 yılının son çeyreğindeki zirve seviyesi olan % 2,2’ye yükseltme kararı alırsa Dünya Altın Konseyi bu durumun cari altın fiyatları ile yaklaşık 400 tonluk talep artışına neden olacağı tahmin edilmekte.

Son on yıl süresince toplam Çin altın madeni üretimi % 84 artmış ve 2009 yılında 324 tona ulaşmış durumda. Kasım 2010 itibarıyla ülkenin altın üretimi 350 tona ulaşmış, aynı tarih itibarıyla 2008 ve 2009 yıllarında 50 – 60 ton civarında olan altın ithalatı ise önemli bir sıçrama ile 200 tona çıkmış. Çin, mevcut durumda dünyanın bir numaralı altın üreticisi ülkesi olup altın tüketiminde de ikinci sırada; ancak ABD Jeoloji Raporu’nun 2009 yılı raporuna göre global altın rezervlerinin sadece % 4’üne sahip.

Dünya Altın Konseyinin analizleri, altın madeni keşif çalışmalarına daha fazla fon aktarılmadıkça, Çin’in altın arzının güçlüklerle karşılaşabileceğini göstermekte. ABD Jeoloji Raporu’nun verileri doğru kabul edilirse Çin sadece altı yıl içinde altın madenlerindeki rezervlerini tüketebilir. Güçlü Yuan’a rağmen toplam üretim maliyetleri, enerji ve iş gücü gibi yüksek girdi maliyetleri nedeniyle son altı yılda % 30’dan fazla artmış. Bununla birlikte Çin’in altın kaynakları nispeten keşfedilmemiş gözükmekte olup yeni bir yatırım fırsatı yaratabilecek durumda olduğu belirtilmekte.

Dünya Altın Konseyi, Çin altın piyasasındaki arz ve talep dengesizliğinin sürmesini beklemekte olup uzun dönemde, ülke ekonomisi ve refahı mevcut oranlarda büyümeye devam ederse Çin’in altın tüketimi artacak ve önümüzdeki on yıl içinde ikiye katlayacak.

Mücevher, Çin altın talebine en egemen kategori ve Çin altın tüketiminin neredeyse % 80’ini oluşturmaktadır. Çin altın takı satışları 2009 yılında bir önceki yıla göre % 6 artışla 347,1 tona ulaşmış durumda. Çin, mücevher talebinde bu performansı elde eden tek ülke. 2009 verilerine göre yıllık bireysel yatırım sıralamasında Almanya, ABD ve İsviçre’nin ardından dördüncü sırada yer almakta.

Çin’in altın yatırım talebi, Shanghai Altın Borsasının 2002 yılında faaliyete geçmesi ile yeni bir döneme girmiş durumda. 2009 yılı sonunda Çin’in bireysel net altın yatırımı önceki yıla göre % 22 artışla 80,5 tona ulaşmış. Çinliler, tipik olarak yüksek oranda tasarruf yapan bir toplum. Ülkedeki bireysel yatırımcılar arasında altın yatırımı hızla artmakta. Ülkenin toplam altın yatırım talebi, 2001 yılından bu yana kaydedilen nüfus artışı ve ülke gayri safi yurt içi hâsılası ile büyümüş ve büyümeye devam etmekte.

Endüstriyel uygulamalar açısından Çin’deki altın tüketimi, son on yılda istikrarlı olarak artmakta. Bununla birlikte ülkenin altına yönelik endüstriyel talebi, Batı dünyasının gerisinde. Çin yaşam standardındaki devam eden yükseliş ve Çin’in dünyanın üretim üssü olarak konumunu koruması, gelecekte bu alanda talep patlaması potansiyeli taşımakta.

Elektronik sektörü, ulusal endüstriyel altın talebinde en yüksek payı elinde tutarken orta vadede endüstriyel talebin global ekonomik koşullar ve Çin ihracatının gelişmesiyle daha iyi bir seviyeye ulaşması beklenmekte. Uzun vade de, altına yönelik endüstriyel talep, karbon monoksit emisyonunu azaltmak üzere altın oto katalizörlerin piyasaya sunumunu ve Çin orta sınıfının cep telefonu kullanımının artmasını takiben daha yüksek seviyelere ulaşabilecek konumda.

Çin, altın endüstrisinde önemli rol oynayan diğer ülkelerdeki güç koşullar nedeniyle global altın talebine güçlü destek sağlamakta. Çin’de devam eden ekonomik ve finansal belirsizlik, altını bir parasal varlık, global para birimi ve belirsizliğe karşı bir sigorta poliçesi rolü yüklemiş durumda.