Altında 1500 dolar eşiği kritik





Bu ayın başlarında 1,920.30 $/ons ile rekor seviyeleri gören altın bu yıl % 22 değer kazandırdı yatırımcıya. Ancak, volatilitenin çok yüksek olması yanında çok hızlı yükselen fiyatlar, işi bilen yatırımcıları epeydir huzursuz ediyordu. Nihayet hızlı yükseliş durdu ve yön aşağı dönmüş durumda.

Düşüşün daha ne kadar süreceğini söylemek zor olsa da, yüksek volatilitenin devam edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Global finansal piyasalardaki karmaşa yatırımcıların nakit sağlamak için altın ve diğer metallerde satışa gitmelerine yol açıyor. Emtia kompleksine gelen satış dalgası ile sarsılan altında, bazı yatırımcıların diğer varlıklardaki zararlarını karşılamak için de satışa gitmekte.

Kredi piyasasındaki karmaşadan rahatsız olan yatırımcıların satışları da altının düşüşüne yol açmakta.

Döviz piyasaları altını baskı altında tutuyor ve fonların daha çok Hazine Bonoları ve ABD Dolarına gitmekte.

Vadeli piyasalarda da durum aynı.

COMEX Borsası’nda işlem gören Aralık vadeli altın kontratı Perşembe gününe göre 101.90 dolar üstünde düşüş göstererek Haziran 2006 tarihinden beri bir günde kaydettiği en büyük düşüşü göstermiş durumda. Bu fiyat aynı zamanda 1 Ağustos tarihinden beri kaydedilen en düşük fiyat.



Gümüş fiyatları endüstriyel metallerdeki düşüşe paralel olarak değer kaybediyor. Gümüşün kaydettiği %18’lik düşüş 1984 yılından beri kaydedilen en büyük değer.

COMEX Borsası’nda işlem gören Aralık vadeli gümüş kontratı 11 Şubat tarihinden beri gördüğü en düşük seviyede.

Yatırımcıların kaçışından en fazla zarar gören ise baz metal kompleksi oldu. Kalay fiyatlarındaki % 14 düşüş buna öncülük etmekte.





Piyasanın beklentilerine bakalım şimdi.

Altın fiyatları 1500 dolar seviyesine doğru dip yapabilir. Eğer bu seviyelerde de tutunamazsa 1100-1200 dolar aralığında dibi görmemiz de olası.

Altında % 40'lık bir düzeltme görmenin de kendisi için bir sürpriz olmayacağı konuşulanlar arasında.

Diğer yandan, uzun vade için altında ayı beklentileri olsa da, kısa vade için piyasalarda bir sıçrama hareketi beklediği görülüyor.



