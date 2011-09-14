Altın 5 yıl daha yükselir mi?





Altın, 1920 yılından beri en uzun süreli yükselişinde. Yatırımcıların değer kaybeden para birimlerinden kaçmasının da etkisiyle metal, son olarak 6 Eylül'de 1,921 dolar/ons ile yeni bir rekor kırmış oldu.

Bu sene yüzde 29 değer kazanan külçe altın küresel hisse senetlerini geride bırakarak en iyi performansı gösterdi. Bunda, yatırımcıların her şeyden önce güven ve istikrar araması etken kuşkusuz. Güçlü paralar kendilerine çeki düzen vermedikçe de, altının gücünü koruyacağı kesin.

Bu aralar, Portekiz, İtalya, İrlanda, Yunanistan ve İspanya gibi ülkelerin artan borçlarını yönetme kabiliyetine dair duyulan endişeler, altın fiyatlarını 1,900 $/ons’un üzerindeki rekor seviyelere yükseltti.

Ancak, Avrupa piyasalarında gerçekleşen yüksek volatiliteli işlemlerde altın fiyatları gevşemiş gözüküyor. Pazartesi gelen satışlar abartılı gözüküyordu nitekim öylede çıktı.

Yunanistan’ın muhtemel bir borcunu ödeyemez duruma düşmesi yönünde artan korkular, Pazartesi günü euro’yu ve menkul kıymetleri zayıflattı ve yatırımcıların diğer piyasalardaki zararlarını karşılamak için altında satışa gitmelerine yol açtı. Ancak, karmaşa döneminde riskli varlıklardan kaçan yatırımcılardan gelen taleple altın yeniden destek buldu.

Çin’in İtalyan bonolarını almayı düşündüğü yolundaki haberden sonra emtialara ve menkul kıymetlere gelen talepte artış kaydedilse de bu da uzun sürmedi. Haberler balon çıktı çünkü.

İtalyan yetkililere göre, dünyanın en büyük yatırım fonlarından Çinli CIC'nin Başkanı Lou Jiwei'nin liderliğinde bir delege, geçen hafta İtalya Maliye Bakanı'yla görüşmek için Roma'ya gitti. İtalyan yetkililer bundan iki hafta önce de CIC ve diğer bir kamu yatırım fonu olan Safe'in başkanlarıyla görüşmek için Pekin'i ziyaret etmişti. Akşam saatlerinde İtalyan ekonomi bakan yardımcısı yaptığı açıklamada Çin ile görüşmelerin bono alım programı ile alakalı olmadığını, sanayi yatırımları konusunun görüşüldüğü açıkladı. Piyasaların duyarlılığı o kadar artmış durumdaki her haber kırıntısı altını iki yöne de zıplatmakta.

Teknik analize baktığımızda, 1,795 $/ons seviyesinin altın için önemli bir destek olduğunu görülmekte. Bir sonraki önemli seviye 1,777 $/ons. Bunun kırılması durumunda fiyatlar doğrudan 1,704 $/ons’a gerileyebilir.

Altın-Comex Aralık Kontratı’nda yön 1760 hedefle aşağıya gözüküyor. 1875’in altında kalınması durumunda satışların sürmesi beklenebilir. 1788’lerin altında kapanış olması durumunda 1760-1740 arlığı hedef olacaktır. Piyasa bir süre 1844 etrafında yanala hareket yapabilir. 1875’in üzerinde kapanış olması ya da 1890’ların kırılması durumunda yön yukarıya dönecek piyasa 1900’lerin üzerine çıkacaktır. Altında gün içi direnç 1879,5-1858 destek ise 1805-1774 seviyelerinde bulunuyor.



Altında 2500 dolar beklentisi



Newmont Madencilik, 2013 yılında külçe altının ons fiyatının yüzde 36 oranında yükselerek 2,500 doları görebileceğini tahmininde bulunmuş. Newmont Madencilik ABD'nin en büyük altın üreticisi. Söyledikleri piyasaca ciddiye alınsa da, işi bilenler bu tip açıklamalarda manipülasyon kokusuna dikkat eder, dikkat etmekte de yarar var zaten.

Newmont Madencilik; En az 5 sene daha altın piyasasında önemli bir değişim olacağını düşünmüyor ve altın, 2012'de 2,000 doları aşabileceğini belirtiyor.

Bu beklenti piyasanın genel beklentisi zaten.

Uluslararası piyasaların ikinci dip beklentisine girdiği bir süreçte, altın da yönünün yukarı olması ve hedefin 2000 doları aşmasının şaşılacak bir tarafı yok. Uluslararası piyasalardaki gerginliğin sürmesi ile altın piyasasının çok fazla volatilite olması, beklenen bir olgu olsa da, yatırımcıların asıl dikkat etmesi gereken konu volatilite. Çünkü güçlü volatilite, süpekilatif al-sat işlemlerinde yüksek risk demek.

Avrupa'daki kriz endişeleri, piyasadaki volatilite ve genel anlamda riskten kaçışın etkisiyle önümüzdeki aylarda değerli metalin 2,000 doları aşması güçlü bir olasılık.



Newmont Madencilik, metalin gelecek 5 yılda da yüksek seviyelerde seyredeceği öngörüsünde bulunmuş. Anlaşılan o ki Newmont Madencilik, küresel krizin 5 yıl daha aynı hızda devam edeceğini öngörmekte. Piyasalarda istikrarsızlığın 5 yıl devam edeceğini öngörmek çok tutarlı bir tahmin değil.

Öngörümüz o ki; uluslararası piyasaların birkaç yıl içinde toparlanma sürecine girmesi, altın fiyatlarının da buna bağlı olarak öncelikle yüksek volatiliteden kurtulması ve sonrasında yönünü 1500 dolar civarlarına çevirmesi.

Piyasaların iç içe girdiği süreçte ekonomisi kötü ülkelerin sorunlarını 5 yıl daha sürdürme olasılığı bulunmamakta. Günümüzdeki ekonomik ilişkilerde, ülkelerin birbirinin batmasına izin verme şansı bulunmamakta. Küreselleşmenin hoş taraflarından biriside bu olsa gerek. Piyasaları bir süre sonra dengeye oturacak, oluşan faturalar uzun zamana yayılacak, altın fiyatlarının da yükseliş böylece kırılacak.