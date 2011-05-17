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Metin Duyar

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17 Mayıs 2011

İstihdam piyasasında iyileşme sürüyor

Merkez Bankası, para politikasında alınan önlemlerin etkilerinin gözlenmeye...


Merkez Bankası, para politikasında alınan önlemlerin etkilerinin gözlenmeye başladığına dair açıklamalarda bulunsa da, bu konuda güvenin tam oluşmuş değil piyasalarda. 
Beklentiler, iç talebin artış hızıyla ilgili yavaşlama olduğu ve gelecek verilerde daha belirgin bir şekilde gözleneceği yönünde.
Asıl kritik nokta, ikinci çeyrekte gözlenen bu yavaşlamanın ne kadar kalıcı bir nitelik taşıyacağı ve gelişmiş ülke merkez bankaları geleneksel yöntemlere dönerken bizim merkez bankamızın yeni yaklaşımıyla güvenilir olarak kalıp kalamayacağı olacak.
Bu haftanın  veri gündemi sakin. 
Nisan bütçesinde iç ve dış ticaretten alınan KDV kalemleri, ilk çeyrek işsizlik verileri çerçevesinde istihdam piyasasında son durum önemli.
İstihdam piyasasında iyileşme devam ediyor.
Mevsimsel baskı unsurlarına karşın, işsizlik oranı Şubat verilerinde % 11,5’e geriledi.
Bir önceki üç aylık dönemde % 11,9; bir yıl önceki dönemde ise % 14,4 olarak gerçekleşmişti. 
Mevsimsel düzeltilmiş verilerde de % 10,1’e gerileyen işsizlik oranı düşüş eğilimini koruyor.
Tarım ve hizmetlerdeki istihdam artışının son istihdam verilerine katkısı dikkat çekiyor. Tarım dışı istihdamdaki yıllık artış da % 6,2 düzeyine yükselmiş durumda. İnşaattaki yıllık artış ise % 18,1. Yılın ilk çeyreğinde büyüme hızının yüksek kaldığına dair diğer bir destek unsuru.
Önümüzdeki dönemden itibaren mevsimsel faktörlerin de olumlu yönde işlemeye başlamasıyla, işsizlik oranının ikinci çeyrekte % 10’lu seviyelere, üçüncü çeyrek başında ise tek haneli seviyelere inerek kriz öncesi seviyelere yaklaştığını görebiliriz.
İstihdam piyasasındaki iyileşmenin boyutunu, iç talebi sınırlamaya yönelik alınan önlemlerin etkinliği belirleyecek. 
Büyüme hızında ılımlı bir yavaşlama, işsizlik oranında tek haneli seviyelerin görülmesini olası kılıyor.
Kritik diğer bir nokta da, işgücü piyasasındaki iyileşmenin önümüzdeki dönemde enflasyon risklerinde bir baskı yaratıp yaratmayacağı olacak. 
Merkez Bankası’nın yeni para politikası bileşimini sürdürmesinde, enflasyon tarafındaki rahatlığın önemli katkısı bulunuyor. Dolayısıyla, önümüzdeki dönemde enflasyon tarafındaki gelişmelere karşı duyarlılık artabilir.
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