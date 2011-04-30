Dış açıkta rekor seviye



Bir taraftan para politikasında alınan önlemlerin cari açığı yavaşlatma yönünde etkili olması beklenirken, diğer taraftan dış açığın ilk çeyrek sonu itibariyle hızlanarak devam ettiğini görüyoruz.

İhracatta gözlenen iyileşmeye karşın, ithalattaki rekor seviye dış açığın hızlanarak artmasına neden oluyor.

Mart ayında ithalat, hem açıklanan hem de mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerde tarihsel olarak en yüksek seviyeye ulaşmış durumda.

Böylece, aylık ve yıllık dış açık rakamları sırasıyla, 9,8 ve 83,7 milyar dolarlık rekor seviyelerde görülüyor.

İthalattaki artış, alt gruplarda genele yansımış halde. Hem yatırım ve tüketim mallarına yönelik talep, hem de yurtdışından ara malı kullanma eğilimi yüksek.

Artan petrol faturasını da unutmamak gerekiyor.

Açıklanan dış ticaret verilerini gözönüne aldığımızda, aylık cari açık Mart’ta 8 milyar doların üzerine çıkabilir.

Bu durumda, yıllık rakam 58 milyar doların üzerine sıçrayacaktır. İkinci çeyrekten itibaren artış hızında yavaşlama öngörsek de, yıl sonu cari açık rakamını 63 milyar dolar ile milli gelirin % 7,8’ine çıkarıyoruz.

İlk çeyrek sonu itibariyle cari açığın kontrol altına alınması hedefinde bir başarı sağlanamadığını görüyoruz.

İkinci çeyrekten itibaren yavaşlama gözlenmesi, para politikası tarafında artan endişeleri yatıştıracaktır. Aksi durumda, cari açık, ekonominin en büyük kırılganlık noktası olarak kalmaya devam edecek ve para politikasının daha fazla eleştirilmesine neden olacaktır.



