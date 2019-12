AB’ye yeni stres testi



Uluslararası piyasalarda, konut verileri ve finans sektörü bilançoları ön plana çıkmış durumda.Takip ettiyseniz, AB borçlanmaları sorunsuz gerçekleşti. İspanya’nın 12 ve 18 aylık tahvil ihalelerinde, talep açısından önceki ihalelere kıyasla önemli bir iyileşme gözlenmemesine karşın, borçlanma faiz oranlarında düşüş aşandı. Yunanistan’ın 13 haftalık ihalesinde ise, talep/satış oranı ile yabancıların payında Kasım borçlanmasına göre iyileşme vardı.AB bölgesi, Şubat-Haziran dönemini kapsayacak yeni bir stres testine hazırlanıyor. Geçen Temmuz ayında yapılan ilk testlere göre daha fazla bankanın başarısızlıkla sonuçlanmasının beklendiği bu ikinci aşamayla ilgili olarak, Mart ayında testlerin hazırlanması, Mayıs ayında bitirilmesi ve yaz aylarında da sonuçların açıklanması planlanıyor.ABD piyasaları açılmadan; Citigroup bilançosunun beklentinin altında kaldığı belli oldu. Apple ve IBM’in sonuçları ise beklenenin aksine olumlu bir görünüm yansıttı.Aslında, I.çeyreğe ait ilk sinyaller “ılımlı toparlanma” senaryosunu destekliyor. Almanya’daki Ocak Zew endeksi gelecek dönem görünümü açısından tahminlerin üzerinde sonuçlandı. ABD’de NY Fed imalat endeksi beklentilerin altında kalmasına karşın, önceki aya göre yükseliş trendini devam ettirdi. Kasım’daki sermaye girişleri ise güçlenmeye işaret etti. Dolayısıyla, geçen yılın son çeyreğinden itibaren alınan toparlanma sinyallerinin kalıcı olmasıyla ilgili ümitlerin devam ettiğini söyleyebiliriz.Euro-dolar paritesi, kısa vade de yatışan AB baskısının desteğiyle 1,34 civarındaki direnç seviyesini tekrar test ederek yukarı yönünü güçlendirmeye çalışıyor.Petrol fiyatları, arz ve talep koşullarına yönelik farklı yönde gelen açıklamalarla 91 doların üzerinde yukarı yönünü devam ettirme çabasında. Piyasada her ne kadar, petrol fiyatlarının bu yıl 120 dolara çıkabileceği telaffuz edilse de, görüşümüz o ki, fiyatın bu seviyelerde dönüp duracağı daha çok.Altın fiyatları ise 1.370 dolar civarında sınırlı bir banda hareketini devam ettiriyor. Aşağı yönlü baskılar hala daha fazla hissediliyor. Bu baskının şimdilik değişmeyeceği öngörülebilir.ABD’de konut verileri ve finans sektörü bilançolarının yakından izlenmesi gerekiyor.Ekonomik iyileşme sürecinin en önemli kırılganlıklarından biri olan konut sektörü ile ilgili olarak, ABD’de Aralık ev başlangıçları ve inşaat izinlerinin olumlu beklentileri destekleyip desteklemediği önemli olacak. Bilançolar tarafında ise, US Bancorp, Goldman Sachs, Wells Fargo, Bank of NY Mellon gibi finans sektörü açıklamaları ön planda.Çin devlet başkanının Washington’a yapacağı ziyarette, Kore’de yaşanan gerginlik gibi politik konuların yanı sıra, ticaret dengesi gibi ekonomik alandaki konularda konuşulacak mutlaka. İki ülke arasındaki ekonomik politikalara yönelik sinyallerin yakından izlenmesi gerekiyor.