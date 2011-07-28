

ABD bütçe planında devam eden belirsizlik süreci piyasaların yön arayışını sürdürmesinde etkili oluyor. Bu ana risk unsuru karşısında, ikinci çeyrek bilançoları ve ekonomik verilerden destek bulma çabaları da haliyle sınırlı kaldı.

ABD’de mevcut ev satışları ve tüketici güveni sonuçlarının ekonomik görünümde oluşturduğu olumluluğun, borçlanma risk unsurunun ortadan kalkması halinde piyasa dinamiklerine daha belirgin yansıması beklenebilir.

İspanya ve İtalya’nın ihalelerinde borçlanma sorunu yaşanmamasına karşın, hem ABD bütçe planı belirsizliği hem de AB borç planı sonrası devam eden risk unsurları nedeniyle borçlanma maliyetlerinde yükselişler dikkat çekici.

Nitekim, IMF’den Euro bölgesine, borç krizine karşı alınan önlemlerin hızla uygulanması gerektiğine yönelik uyarılar geldi. Fon, ABD’nin ortak planda uzlaşmasında daha fazla zaman kaybedilmemesi yönünde açıklamalarda da bulundu.

Euro-dolar paritesi, ABD borçlanmasıyla ilgili artan tedirginliğin Dolar’ın üzerinde yarattığı zayıflama baskısıyla yükseliş gösterdi ama, bütçe planı görüşmelerinin sonucu ile parite arasındaki ilişkinin kalıcı olarak bu yönde oluşmasıyla ilgili soru işaretleri mevcut. Özellikle, görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması halinde, paritenin yukarı hareketini devam ettirebileceği hususunda aynı fikirde değiliz.



ABD görüşmelerinin uzama riski artıyor



Borçlanma limitlerinin 2 Ağustos’a kadar uzatılması gerektiği görüşüne karşılık, ABD hazinesinin mevcut kaynaklarıyla ödemelerini ay ortasına kadar sağlayabileceği öngörüsü bütçe görüşmelerinde uzama riskini gündeme getirmiş görünüyor. Her ne kadar ortak karara ulaşılabileceğine ilişkin iyimser beklentiler korunsa da, kredi notuyla ilgili endişeleri artırıyor.

Bütçe görüşmelerinin hala sonuca ulaşamamış olmasının verdiği gerginlikle, altın fiyatlarının tekrar 1.625 doların üzerine yükseldi ancak fazla tutunamadı.

ABD’de kanun koyucuların ülkenin borç limitini yükseltmek için ne gibi bir yol izleyeceklerine dair çıkmaza girerken ABD piyasalarında işlem gören vadeli altın kontratları rekor seviyi gördü. Piyasalarda paranın altın gibi somut varlıklara akışı kesecek herhangi bir ışık gözükmüyor henüz. Yatırımcıların hisse senetleri gibi diğer kağıtlardan altına kayışı da devam ediyor.

Gelecek günlerde borç tavanına dair bir anlaşmaya varılması, altında ani bir düzeltmeye yol açabilir.

Bu yüzde dikkatli olmakta fayda var.

Bununla beraber varılacak anlaşmanın türü de fiyatlar üzerinde bir etki yaratacaktır. Borç indirimini hedefleyen uzun vadeli spesifik bir anlaşma dolarda bir güçlenmeye ve son riskten kaçış enstrümanlarında kaydedilen kazancın bir kısmının geri verilmesine yol açabilir.



