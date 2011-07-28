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Metin Duyar

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28 Temmuz 2011

ABD görüşmelerinin uzama riski artıyor

ABD bütçe planında devam eden belirsizlik süreci piyasaların yön...


ABD bütçe planında  devam eden belirsizlik süreci piyasaların yön arayışını sürdürmesinde etkili  oluyor.  Bu ana risk unsuru karşısında, ikinci çeyrek bilançoları ve ekonomik  verilerden destek bulma çabaları da haliyle sınırlı kaldı.
ABD’de mevcut ev satışları ve  tüketici güveni sonuçlarının ekonomik görünümde oluşturduğu olumluluğun,  borçlanma risk unsurunun ortadan kalkması halinde piyasa dinamiklerine daha  belirgin yansıması beklenebilir.
İspanya ve İtalya’nın ihalelerinde  borçlanma sorunu yaşanmamasına karşın, hem ABD bütçe planı belirsizliği hem  de AB borç planı sonrası devam eden risk unsurları nedeniyle borçlanma  maliyetlerinde yükselişler dikkat çekici.
Nitekim, IMF’den Euro bölgesine, borç  krizine karşı alınan önlemlerin hızla uygulanması gerektiğine yönelik  uyarılar geldi. Fon, ABD’nin ortak planda uzlaşmasında daha fazla zaman  kaybedilmemesi yönünde açıklamalarda da bulundu.  
Euro-dolar paritesi, ABD borçlanmasıyla  ilgili artan tedirginliğin Dolar’ın üzerinde yarattığı zayıflama  baskısıyla yükseliş gösterdi  ama, bütçe planı  görüşmelerinin sonucu ile parite arasındaki ilişkinin kalıcı olarak bu yönde  oluşmasıyla ilgili soru işaretleri mevcut. Özellikle, görüşmelerinin olumsuz  sonuçlanması halinde, paritenin yukarı hareketini devam ettirebileceği  hususunda aynı fikirde değiliz. 

ABD görüşmelerinin uzama riski artıyor 

Borçlanma  limitlerinin 2 Ağustos’a kadar uzatılması gerektiği görüşüne karşılık,  ABD hazinesinin mevcut kaynaklarıyla ödemelerini ay ortasına kadar  sağlayabileceği öngörüsü bütçe görüşmelerinde uzama riskini gündeme getirmiş  görünüyor. Her ne kadar ortak karara ulaşılabileceğine ilişkin iyimser  beklentiler korunsa da, kredi notuyla ilgili endişeleri artırıyor.
Bütçe görüşmelerinin hala sonuca ulaşamamış  olmasının verdiği gerginlikle, altın fiyatlarının tekrar 1.625 doların  üzerine yükseldi  ancak  fazla tutunamadı.
ABD’de kanun koyucuların ülkenin borç limitini yükseltmek için ne gibi bir yol izleyeceklerine dair çıkmaza girerken ABD piyasalarında işlem gören vadeli altın kontratları rekor seviyi gördü. Piyasalarda paranın altın gibi somut varlıklara akışı kesecek herhangi bir ışık gözükmüyor henüz.  Yatırımcıların hisse senetleri gibi diğer kağıtlardan altına  kayışı  da devam ediyor. 
Gelecek günlerde borç tavanına dair bir anlaşmaya varılması, altında ani bir düzeltmeye yol açabilir. 
Bu yüzde dikkatli olmakta fayda var. 
Bununla beraber varılacak anlaşmanın türü de fiyatlar üzerinde bir etki yaratacaktır. Borç indirimini hedefleyen uzun vadeli spesifik bir anlaşma dolarda bir güçlenmeye ve son riskten kaçış enstrümanlarında kaydedilen kazancın bir kısmının geri verilmesine yol açabilir. 

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