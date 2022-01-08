Koskoca Fenerbahçe!

Bu seferki uzun bir yazı olmayacak. Ligin ilk yarısını liderin 14 puan gerisinde tamamlamış bir büyük takım ile ilgili olarak normalde yazılacak çok şey olur. Önemli değişiklikler, önemli transferler ve değişim hamleleri konuşulur ama camia üç buçuk senede sıradanlığa öyle bir alıştırıldı ki hiçbir şey olmuyor. Üç gün sonra ligin ikinci yarısı başlayacak, üç cephede en sona gidecek durum olsa önümüzde 33 maç var ve takımın hâlâ bir hocası yok.

Aslında hocası yok diyoruz ama hocanın kim olacağı alenen belli. 8 Kasım 2021 ve 23 Aralık 2021 tarihlerindeki yazılarımda da ifade ettiğim üzere bu takımın hocası camianın öz evladı İsmail Kartal olacak. Çünkü yönetimin iyi bir hocaya sunabilecek ne bir bütçesi var ne de bir projesi var. Gönülden geçen hocalarla yapılan görüşmeler de muhtemelen bu çaresizliğin içerisinde geçiyor. Ali Koç ve yönetiminin Fenerbahçe camiası ile tanıştırdığı geçici hoca kavramı ile sadece bu sene geçiştirilmeyecek aynı zamanda gelecek sene de harcanacak; zira sezon başında da yüksek kalibreli hocalarla çaresiz görüşmelerin neticesinde çalınan kapı Pereira olmuştu. Oysa Temmuz ayına kadarki süre çok güzel değerlendirilebilirdi. Kalibreli bir hoca, takımla beş ay çalışabilir, en az yirmi iki maça çıkabilir, kendi doğrularına göre mevcut duruma bakıp bir yol haritası sunabilirdi ve sezon başındaki alışma sancıları tamamen bertaraf edilebilirdi. Olmadı ve de herhalde olamayacak.

Biz yine de eksik bırakmayalım ve mutlak surette yapılması gerekenleri yazalım.

İyi bir hoca ile iki buçuk senelik bir sözleşme yapılmalı, bütün futbol yapısı ona bağlanmalıdır.

Berke, Serdar Aziz ve Ferdi ile derhal sözleşme imzalanmalı, Ozan Tufan mümkünse geri alınmalıdır.

Bir kısmı hemen, bir kısmı da sezon sonunda olmak üzere gerçekten iyi bir sağ bek, bir sol bek, bir orta saha (6 ve 8 numara oynayabilecek), bir kanat oyuncusu ve bir santrfor transfer edilmelidir. Başka bir transfere gerek yoktur. Takımın iskeleti nokta transferlerle iş görecek kadar iyidir.

Yerine benzer kalitede bir oyuncu bulunmadan Szalai ve Kim satılmamalıdır.

5 sene önce sözü verildiği halde hiçbir ilerleme kat edilmeyen pilot takım konusu artık çözülmeli, A takımda sürekli oynama şansı olmayan bütün oyuncular bu pilot takıma gönderilmeli ve U19 takımı fiilen lav edilmelidir. Bu takımın hocası da A takımın hocası tarafından yönlendirilmelidir.

Arada çok transfer yapılamayacağına göre sene sonunda Meyer, Zajc, Gustavo, Sosa, Rossi ve Ozan Tufan dışında sağda solda kiralık olan oyuncular yaz kampının kadrosuna dahi dahil edilmeden kadrodan gönderilmelidir.

Kalede Altay ve Berke, sağ bekte yeni transfer ve Nazım, sol bekte yeni transfer ve Novak, stoperler Kim, Szalai, Serdar ve Tisserand, orta sahada yeni transfer, Ozan, Mert Hakan, Muhammed ve Crespo, sağ kanatta yeni transfer ve Ferdi, sol kanatta Valencia ve Samuel, forvet arkasında İrfan ve Pelkas, forvette ise yeni transfer, Berisha ve Serdar diye sayabileceğim 24 kişilik kadro transferler tuttuğu müddetçe bu takımı her cephede istediği yerlere götürür. 25'inci oyuncu olarak kimi saymadığımı eminim ki fark etmişsinizdir!