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Mete Büyük

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TARİH

08 Ekim 2018

Daha ne kadar kan kaybedilir?

Bu takımı bu hale getirenlerden hesap sormak gerekiyor

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TARİH

05 Ekim 2018

Üç ay nasıl çöpe atılır?

"Artık sürekli deneme-yanılma ve sıklıkla sil baştandır ve korkarım ki bu ekonomik durumda bunun sonu beklenen de ağır bir hüsrandır"

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TARİH

01 Ekim 2018

Bu rezalete artık biri dur demeli!

Maç kaybedilir, puan kaybedilir ama bu takım maçlar başladığından beri geçen iki ayda tek bir tuğla üstüne koymuyorsa bunun izahatı olmaz

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TARİH

17 Eylül 2018

Bilindik ayarlara dönüş

Fenerbahçe önümüzdeki hafta Beşiktaş önünde de galip gelirse tekrar kazanacağı özgüven ile birlikte yarışın içine kuvvetli şekilde geri döner

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TARİH

03 Eylül 2018

Kadıköy'de yolun sonu iyi değil!

Cocu, sistem ve kadro hakkında kararını verene kadar korkarım ki bu sezon da iş işten geçecek

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TARİH

01 Eylül 2018

Fenerbahçe'nin transfer politikasını nasıl okumalıyız?

Fenerbahçe, bu transfer sezonunda on bir oyuncu transfer etti ve buna karşılık geçen sene kadrosunda sıklıkla yer bulan üç oyuncusunu elden çıkardı

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TARİH

26 Ağustos 2018

Cocu'nun artık bir karar vermesi gerekiyor!

Bir şey üst üste dört maç tekrarlanıyorsa bu ciddi bir sorun demektir

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TARİH

20 Ağustos 2018

Kimse Aykut Kocaman'ı özlemiyor

"Cocu'nun sahaya çıkardığı kadro çok da itiraz edilecek gibi değildi"

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TARİH

16 Ağustos 2018

Kadıköy'de hesaplar tutmadı

İyimser bakmak isteyenlere Benfica maçlarından çok güzel konsantrasyon, ön saha presi ve alan savunması haberleri var

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TARİH

13 Ağustos 2018

Bir sisteme ikna olmak

Valbuena'nın yedekliği Benfica maçı öncesi dinlendirme amaçlı değilse tüm takıma mükemmel bir mesajdır

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TARİH

08 Ağustos 2018

Kadıköy'de tur hiç uzak değil

Benfica yıllardır kendi sahasında çok başarılı olan ancak deplasmanda aynı coşkuyu ve tempoyu gösteremeyen bir takım

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