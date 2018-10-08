Mete Büyük

TARİH
08 Ekim 2018
Bu takımı bu hale getirenlerden hesap sormak gerekiyorDevamını Oku
TARİH
05 Ekim 2018
"Artık sürekli deneme-yanılma ve sıklıkla sil baştandır ve korkarım ki bu ekonomik durumda bunun sonu beklenen de ağır bir hüsrandır"Devamını Oku
TARİH
01 Ekim 2018
Maç kaybedilir, puan kaybedilir ama bu takım maçlar başladığından beri geçen iki ayda tek bir tuğla üstüne koymuyorsa bunun izahatı olmazDevamını Oku
TARİH
17 Eylül 2018
Fenerbahçe önümüzdeki hafta Beşiktaş önünde de galip gelirse tekrar kazanacağı özgüven ile birlikte yarışın içine kuvvetli şekilde geri dönerDevamını Oku
TARİH
03 Eylül 2018
Cocu, sistem ve kadro hakkında kararını verene kadar korkarım ki bu sezon da iş işten geçecekDevamını Oku
TARİH
01 Eylül 2018
Fenerbahçe, bu transfer sezonunda on bir oyuncu transfer etti ve buna karşılık geçen sene kadrosunda sıklıkla yer bulan üç oyuncusunu elden çıkardıDevamını Oku
TARİH
26 Ağustos 2018
Bir şey üst üste dört maç tekrarlanıyorsa bu ciddi bir sorun demektirDevamını Oku
TARİH
20 Ağustos 2018
"Cocu'nun sahaya çıkardığı kadro çok da itiraz edilecek gibi değildi"Devamını Oku
TARİH
16 Ağustos 2018
İyimser bakmak isteyenlere Benfica maçlarından çok güzel konsantrasyon, ön saha presi ve alan savunması haberleri varDevamını Oku
TARİH
13 Ağustos 2018
Valbuena'nın yedekliği Benfica maçı öncesi dinlendirme amaçlı değilse tüm takıma mükemmel bir mesajdırDevamını Oku
TARİH
08 Ağustos 2018
Benfica yıllardır kendi sahasında çok başarılı olan ancak deplasmanda aynı coşkuyu ve tempoyu gösteremeyen bir takımDevamını Oku
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