Madem dışarıdayız

Bu yılı bana tarif et deseler: Korku dolu evde geçen bir ilkbahar, ok yaydan çıkmış misali bir yaz, dalında düştü düşecek ürkek bir yaprak gibi geçen bir sonbahar ve artık KIŞ. "Winter is coming"* derler ya hakikaten önümüzdeki kış bizi neler bekliyor hep beraber yaşayıp göreceğiz.

Bu hafta yazımı aslında alınan yeni tedbirlerden sonra hizmet, kafe ve restoran işletmelerine, yeme içme sektörü çalışanlarına güç ve sabır dilemek için yazıyorum. Online siparişi olmayan, al-götür sipariş modeline uymayıp kapılarını kapamak zorunda olan veya sıfırdan bu sistemleri kurmak için çözüm arayan işletmeler için özellikle.

Geçen gün Ermeni meyhane üstadı Ara Bey namı-ı diğer Ara Baba'nın Kurtuluş'taki yeri Meyhane-i Ara'da yemek yerken ekipçe al-götür servise hazırlandıklarına tanık oldum. Ara Bey 82 yaşında, işinin başında. Yeğeniyle paket servis için konuşuyor. Belki de umut var dedim, evet umut var. Görünürde esneyemeyen işletme modelleri bile bir şekil varlığını sürdürmek için esneyecek. Hayat bu, ne gelirse uyum sağlayacaksın, sağlayamayan da varlığını sürdüremeyecek. Evrim teorisi.

"Evde restoran deneyimi" tabirini belli ki bu kış çok duyacağız. Olur da canınız evde keyif isterse belki Ara Baba'yı ararsınız, o hazırlar mezenizi. Ya da mahallenizin o vazgeçemediğiniz kahvecisinden kahvenizi alır da sabah yürüyüşünüzü yaparsınız, sonra en sevdiğiniz pastaneden bir simit alırsınız belki. Sonuçta hâlâ dışarıdayız. Öyle değil mi?

*Kış geliyor, Game of Thrones serisinin sloganı