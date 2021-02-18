"Demokrasi bir araçtır, amaç değildir" diyen bir Erdoğan'la temel ayrılığımız...

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İstanbul, 23 Nisan 2020

Yıl 1995.

Refah Partisi'nin Ümraniye teşkilatının

açılışı, Erdoğan kürsüde konuşuyor:

Egemenlik kayıtsız şartsız

milletindir demek,

koskoca bir yalan!

Allah, hâkimiyetin kesin sahibidir.

Erdoğan kürsüde konuşuyor:

Tutturmuşlar, laiklik elden gidiyor!

Bu millet istedikten sonra

tabii elden gidecek.

Sen bunun önüne geçemezsin ki.

Erdoğan kürsüde konuşuyor:

Bir buçuk milyarlık İslam âlemi,

Müslüman Türk milletinin

ayağa kalkmasını bekliyor.

Kalkacağız.

Onun ışıkları gözüküyor.

Bu kıyam başlayacak.

Tarih, 14 Temmuz 1996.

Milliyet'ten Nilgün Cerrahoğlu

teybini Erdoğan'ın önüne koyup,

"İktidara geldiğiniz zaman

İslam'a aykırı kanun kalkacak mı?"

diye soruyor.

Erdoğan yanıtlıyor:

Refah din değildir,

eşittir İslam değildir.

Ama Refah'ın referansı İslam'dır.

Referansımıza ters hiçbir şey yapmak

ve yaşamak istemiyoruz.

Gazeteci soruyor:

"Referansınıza ters kanun

kalkacak mı?"

Erdoğan yanıtlıyor:

Tabii kalkacak.

Kanunları da insanlar yapar.

Şu ana kadar demokrasiyi

bizim gibi anlayan,

bizim gibi yaşayan ve

yaşatmaya gayret eden

bir parti gelmedi.

Gazeteci soruyor:

"Demokrasi amaç mı, araç mı?"

Erdoğan yanıtlıyor:

Ha burada bizim

bir ayrılığımız var.

Biz diyoruz ki,

demokrasi bir araçtır,

demokrasi amaç değildir.

Şimdi ben soruyorum:

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir

demek, koskoca bir yalandır"

diyen bir Erdoğan 23 Nisan'ı sevebilir mi?

Laik Cumhuriyet'i sevebilir mi?

Şimdi ben soruyorum:

"Allah, hakimiyetin kesin sahibidir"

diyen bir Erdoğan 23 Nisan'ı sevebilir mi?

Laik Cumhuriyet'i sevebilir mi?

Şimdi ben soruyorum:

"Tutturmuşlar, laiklik elden gidiyor!

Bu millet istedikten sonra tabii elden

gidecek" diyen bir Erdoğan

23 Nisan'ı sevebilir mi?

Laik Cumhuriyet'i sevebilir mi?

Şimdi ben soruyorum:

"Bizim referansımız İslam'dır,

referansımıza ters kanun tabii

kalkacak" diyen bir Erdoğan,

23 Nisan'ı sevebilir mi?

Laik Cumhuriyet'i sevebilir mi?

Şimdi ben soruyorum:

"Demokrasi bir araçtır, amaç değil"

diyen bir Erdoğan 23 Nisan'ı sevebilir mi?

Laik Cumhuriyet'i sevebilir mi?

Erdoğan, 23 Nisan'dan da, 29 Ekim'den

de, Atatürk'ten de hoşlanmaz.

23 Nisan, egemenlik kayıtsız şartsız

milletindir, der çünkü...

29 Ekim, millet egemenliğinin üstüne

oturur çünkü...

Atatürk, 23 Nisan ve 29 Ekim'le din ve

devlet işlerini birbirinden ayıran

laiklik kapısını açtı çünkü...

Atatürk, "Biz Cumhuriyet'i kurduk.

Cumhuriyet, demokrasinin

bütün icaplarını sırası geldikçe

tatbikata koymalıdır"

diyen bir devrimcidir çünkü...

Atatürk, Doğu değil Batı demiştir çünkü...

Atatürk, "Bütün gayretimiz

Türkiye'de modern,

yani Batılı bir yönetim kurmaktır.

Uygarlığa katılmayı arzu edip de

Batı'ya yönelmemiş millet hangisidir"

diye sormuştur çünkü...

Atatürk, 1923'te Cumhuriyet'i ilan ederken,

"Bir Avrupa Türkiyesi, Batı'ya yönelmiş

bir Türkiye" demiştir çünkü...

Uzun lafın kısası:

Yüzü Batı'ya değil Doğu'ya

dönük bir Erdoğan...

Demokrasi ve hukuk devletini

boşlamış bir Erdoğan...

Millet egemenliğinin simgesi

TBMM'yi dışlamış bir Erdoğan...

Laiklik ilkesini, kadın-erkek eşitliğini

vitrin süsü yapmış bir Erdoğan...

Bugün, 23 Nisan 1920'nin

yüzüncü yıldönümünde

hangi nutku çekerse çeksin

inandırıcı olamaz.

Son söz:

23 Nisan'la 29 Ekim'i

gerçek rayına oturtmak

ve Cumhuriyet'i demokrasiyle

taçlandırmak yolundaki mücadele bu

topraklarda devam edecek.

Nokta.