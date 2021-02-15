Allah'ı sorgularım ya da sorgulamam, sen karışma, demeden laiklik olmaz!

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İstanbul, 05 Aralık 2014

İsteyen, Allah'a inanır.

İsteyen inanmaz.

İsteyen, Allah'ı sorgular.

İsteyen sorgulamaz.

Kimi, cennet-cehennem der.

Kimi demez.

Kimi dindardır.

Kimi değildir.

Kimi, dine inanır.

Kimi inanmaz, ateisttir.

Kimi, çocuğunun dindar yetişmesini ister.

Kimi istemez.

Benim babam dindar bir insan değildi.

Ama okulda, 1950'lerde

o zamanlar seçimlik olan din dersini

almama -sanıyorum mahalle

baskısı nedeniyle, dinsiz aile damgası

vurulmasın diye- karşı çıkmamıştı.



Din dersleri "seçimlik"ti,

ama neredeyse bütün aileler evet dediği

için mecburi hâle dönüşmüştü.

Ortaokuldayken bir arkadaşımın

babasından namaz dersleri almaya,

onun arkasında namaz kılmaya,

cumaları camiye de gitmeye başladım.

Babam ı-ıh deyince, bundan da vazgeçtim.

Bir ara sakal bıraktım,

babam hoşlanmayınca kestim.

Bizim aile böyleydi.

İsteyen, Allah'a inanır, isteyen inanmaz.

Kimi, çocuğunun dindar yetişmesini ister,

kimi istemez. Ama Allah'a, dine, inançlara

saygılı bir insan olarak yetiştirildim.



Bugün de kutsal olana saygımı korumaya,

dini konularda dilime, söylemime

özen göstermeye devam ediyorum.

Diğer yandan, dindar olandan da

aynı saygıyı bekliyorum.

Dindarla dinsizin, Allah'ın varlığını

sorgulamayanla sorgulayanın,

cennetle cehenneme inananla inanmayanın,

örtünenle örtünmeyenin aynı toplum

ve devlet düzeninde, barış ve huzur içinde

yaşamaları gerektiğini yıllardan beri

savunuyorum. Bunun bir hayat tarzı olarak

benimsenmesinden yanayım. Çünkü,

böyle bir "hayat tarzı"nın benimsendiği toplum

ve devlet düzeni özgürlük düzenidir,

demokrasi'dir, laiklik'tir. Ve bu açılardan

bugün belki de hayatımın en kaygılı

dönemini yaşıyorum.

Gidiş kötü!

Erdoğan iktidarı,

Türkiye'yi demokrasi ve laiklik

sularından uzaklaştırıyor.

Bu topraklarda tarihle hesaplaşmak

istiyor. Ve bunun altında

yüz yıllık kompleks yatıyor.

Batı'dan, başta laiklik ve demokrasi

olmak üzere Batı'yı Batı yapan değerler'den

hiç hazzetmeyen, hiç hoşlanmayan,

hatta nefret eden bir dünya görüşüyle,

"İslam ve Osmanlı hayalleri"yle,

"kendi medeniyetimizi inşa edeceğiz"

söylemiyle Türkiye'yi Doğu'ya doğru

çekmek istiyor Tayyip Erdoğan.

Bunu da gayet hesaplı kitaplı adımlarla,

hatta bazen sinsice yapmaya yönelmiş

durumda. Özgürlük alanlarını hızla

daraltıyor. Kendi deyişiyle,

dindar nesil yetiştirmek istiyor.

Devlete dindar nesiller yetiştirme görevi

yükleyen bir zihniyetle, bir kafa

yapısıyla laiklik bağdaşır mı, sorusu bile

gereksizdir. Tek kelimeyle bağdaşmaz.

Erdoğan iktidarı, Türkiye'yi demokrasi ve

laiklik sularından uzaklaştırıyor.

Bu topraklarda tarihle hesaplaşmak istiyor.

Anaokulundan başlayarak yeni hayat tarzı

sunacağız, diyen bir Erdoğan var karşımızda.

Bunun için ilkokullarda

1, 2 ve 3'üncü sınıflarda da

-sözde seçimlik, özde mecburi-

din dersi hazırlıkları, Erdoğan'ın

açış konuşmasını yaptığı Milli Eğitim

Şûrası'ndan geçti. İtiraz edenlere, "Anaokulu

çocuklarına Allah, cennet cehennem kavramlarını

anlatamazsınız, somut düşünme

çağında olan bir çocuğa

bu soyut kavramları öğretmezseniz"

diyenlere şöyle gözdağı verilebiliyor Erdoğan:

Sen Allah kavramını mı

sorguluyorsun, tartışıyorsun?..

Seninki görüş değil dinsizlik…

Din deyince

neden aklına hemen

cehennem geliyor ki...

Karşındaki dinsiz de olabilir.

Cennete cehenneme de inanmayabilir.

Ya da dindardır.

Allah'a da inanır, cennet cehenneme de.

Ama farklı inançlara, inançsızlıklara da

saygılıdır. Bu tutumunun laikliğin de,

özgürlük ve demokrasinin de

temeli olduğunu savunur.

Şimdi eğer dindar nesil yetiştirmeyi,

anaokulundan itibaren mecburi din

dersleriyle yeni hayat tarzı yaratmayı,

devlete bir görev olarak dayatırsanız,

o devletin laik niteliği silinmeye başlar.

Dindarla dinsizin barış içinde yaşadığı

bir hayat tarzı açısından

belki de hayatımın

en kaygılı dönemini yaşıyorum.

Gidiş kötü!

Türkiye şimdi böyle bir süreci yaşıyor.

Laikliğin ölümcül darbeler yediği

bir süreç bu…

Yok efendim, kadınla erkek eşit değilmiş

ama eşdeğermiş gibi,

mekanik eşitlik tamamlayıcı ilişkiyi

yok edermiş gibi safsatalar

bu tehlikeli süreci perdeleyemez.

Evet, gidiş gerçekten kötü!

Türkiye'yi Dünya Şeffaflık Örgütü'nün

yolsuzluk algılama endeksinde bir

yılda 11 basamak birden düşüren

Erdoğan iktidarı,

parlamentoda yolsuzlukların

soruşturulmasını yayın yasaklarıyla

engellemenin peşinde…

Böyle bir gidiş iyi olabilir mi?

Laiklik ve demokrasi notları

devam edecek...

Laiklik ve demokrasi notları 1 | 2023'te laik Cumhuriyet'e toptan paydos demek, öyle mi?..