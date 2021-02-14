2023'te laik Cumhuriyet'e toptan paydos demek, öyle mi?..

Yeni anayasa...

Yeniden kuruluş anayasası...

Cumhuriyet'in

"1921 Anayasası ruhu"yla

taçlanması...

Bu sözler son zamanlarda

Saray çevreleriyle sözcülerinin

ağzından hiç düşmüyor.

Ama beni heyecanlandırmıyor.

İçimden bir kaç satır olsun

yazmak gelmiyor.

Çünkü bugünkü "Saray kafası"ndan

hukukun üstünlüğüne dayalı,

hak ve özgürlüklere, laikliğe saygılı

demokratik bir anayasa çıkmaz.

Özgürlükleri kaç yıldır ayaklar altına almış,

laikliği sinsi sinsi geriletmeye koyulmuş

bir zihniyetten demokrasi adına

bir şeyler beklemek, eski deyişle,

eşyanın tabiatına aykırıdır.

Evet, bu konuda yazı yazmak

içimden gelmiyordu.

Ne zaman ki, Ayasofya Başimamı'nın

sözlerini ve Adalet Bakanı Gül'ün

bununla ilintili olabilecek

bir değerlendirmesini okuyunca,

bir iki satır da olsa yazmak gerektiğini düşündüm.

Bir başka deyişle:

Bu ülkede cumhuriyeti demokrasiyle

taçlandırmak isteyenleri

uyarmak geldi içimden...

Çünkü 2023'te, Cumhuriyet'in 100. yılında

laikliğe tümden paydos diyecek

bazı gizli niyet ya da hazırlıklar

su yüzüne vurmaya başladı.

Ayasofya'nın baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın

T24'ün 10 Şubat 2021 tarihli

bir haberi ve başlığı şöyleydi:

Cumhuriyet,

fabrika ayarlarına dönsün,

Anayasa'da

İslam olsun!



Ayasofya'ya baş imam olarak atanan

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın,

yeni anayasada laiklik ilkesinin

yer almaması çağrısı yaparken,

"Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün" dedi.

Boynukalın, Twitter hesabından,

“1921 ve 1924 anayasalarında

devletin dini İslam’dı

ve laiklik yoktu. Cumhuriyet

fabrika ayarlarına dönsün”

ifadelerini kullandı.

Ayasofya Başimamı mesajını

#AnayasadaİslamOlsun

etiketiyle bitirdi.

Bu arada Adalet Bakanı Gül'ün

şu cümlesine bir yerlerde rasladım:

Cumhuriyet,

1921 Anayasası

ruhuyla taçlanacak!

Gerçekten öyle mi?..

Cumhuriyet'in 100. yılında

laikliği bitirecek misiniz?

Buna gücünüzün yeteceğine

inanıyorsunuz demek...

Bu işe kalkışmanın memleketi

nasıl bir "cehennem çukuru"na

iteceğinin demek hala ayırdında değilsiniz.

Günlüğümün sayfaları arasında dolaşıyorum.

Laiklik:

Çok tehlikeli bir oyun!

İstanbul, 27 Haziran 2016

TBMM Başkanı İsmail Kahraman ne diyor?

Dindar anayasa diyor.

Yeni anayasada laiklik olmasın diyor.

Yeni anayasada Allah sözcüğü

geçsin diyor.

Vurguluyor:

“Bir İslam ülkesiyiz, yeni anayasa

dindar bir anayasa olmalı...”

Yeni anayasada mecburi din dersi de kalsın diyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın

bir devlet kurumu olarak

devamını da istiyor.

Olabilir.

Meclis Başkanı’nın bu görüşleri savunması,

demokrasinin ifade özgürlüğü içindedir.

Meclis Başkanı’nın çıkışı

Erdoğan’la uyumlu, ama yine de

epeyce cesur.

Acaba Erdoğan'dan icazetli mi?

Türkiye’de cumhuriyet devletinin kuruluşundan

itibaren geçerli laiklik anlayışıyla bazı uygulamalarını

ben de eleştiriyorum.

Otoriter laiklik anlayışının demokrasiyle

bağdaşmadığını söylüyorum.

Mecburi din dersi’ne karşı çıkıyorum.

Diyanet İşleri Başkanlığı’yla

dinin kontrol altına alınmasını da,

sadece Sünniliğin empoze edilmesini,

Aleviliğin dışlanmasını eleştiriyorum.

Bu uygulamaların

din ve vicdan özgürlüğüne darbe olduğunu söylüyorum.

Bu laiklik anlayışı çerçevesinde,

yıllar yılı uygulanmış başörtüsü yasağı

fırsat eşitliğine de, vicdan özgürlüğüne de

aykırıydı diye düşünüyorum.

Bütün inanç ve inançsızlıklara saygılı

ve eşit mesafede duran

yeni bir demokratik laiklik anlayışının

demokrasiyle bağdaşacağını düşünüyorum.

İşte bu noktada ayrılıyorum

Meclis Başkanı’ndan.

O, laiklik çıksın anayasadan diyor.

O, dindar anayasa istiyor.

O, Allah sözü geçen anayasa istiyor.

O, mecburi din dersine devam diyor.

O, Sünni inanç adına dini

kontrol altında tutacak

-ve Alevileri dışlamayı sürdürecek-

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın

varlığını savunuyor.

Böyle bir kafa bu.

Bu kafada demokratik laiklik yok.

Bu kafada demokrasi yok.

Bu kafada farklı inançlara da,

farklı inançsızlıklara da saygı yok.

Peki ne var?

Bu kafa yasakçı bir kafa.

Bu kafada İslami düzen var.

Bu kafada dinci devlet özlemi var.

Uzun lafın kısası:

Bu kafada cumhuriyeti demokratikleştirmek yok

Bu kafada cumhuriyet parantezini kapatmak var.

İlginç.

TBMM Başkanı Kahraman’ın bu sözleri, Tayyip Erdoğan’ın

uzunca zamandır çektiği çizgiyle uyumlu.

Erdoğan sırtını Batı’ya dönmüyor mu?

Demokrasi ve hukukun üstünlüğünü

çoktan beri boşlamadı mı?

İslam aleminin sularında yol almıyor mu?

Evet öyle.

Bu yüzden Meclis Başkanı’nın çıkışı şaşırtıcı değil,

Erdoğan’la uyumlu...

Ama yine de epeyce cesur bir çıkış...

Acaba Erdoğan’dan icazetli mi?

Bilemiyorum.

Erdoğan'ın Meclis Başkanlığı’na uygun bulduğu İsmail Kahraman

bir gün çıkıyor, dindar anayasa diyor.

Anayasada laiklik istemiyor.

Anayasada Allah sözü de geçsin diyor.

Belki de iyi ediyor.

Nasıl bir devlet ve toplum düzeni istediklerini

olanca açıklığıyla söylüyor.

Gizlemiyor.

Peki, bundan sonra ne olacak?..

Bu soru işaretinin çengelinde çok şey düğümleniyor.

Bir nokta kesin.

Saray iktidarı, anlaşılan,

Türkiye’yi biraz daha germek ve kutuplaştırmak istiyor.

Bu oyun tehlikeli bir oyun!

Yineliyorum:

Çok tehlikeli bir oyun,

'laiklikle oynamak'!

Laiklik ve demokrasi notları

devam edecek.