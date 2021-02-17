Elde sopa aydınlığa yürümek... Ya da "erken gelen demokrasi..."

Günlüğümün sayfaları arasında

dolaşıyorum,

15 yıl öncesine dalıyorum,

din eğitimiyle

aydınlık-karanlık konularına...

İstanbul, 24 Kasım 2006

İmam hatip tartışması...

Din ve eğitim...

Laiklik...

Yani malum kör dövüşü!

Yine böyle bir dönem.

Herkes bilinen siperlere çekilip

atışa başladı.

Kamplaşmaya davetiye

çıkaran çıkarana...

Biraz farklı, biraz aykırı ses verenin de

vay haline!





Laiklik düşmanı da olabilirsin,

gafil de, din düşmanı da, gavur da...

Hepsi mümkün.

Beyni rehin alan sloganların,

klişelerin bini bir para...

Sıkıcı, hem de çok.

Konu çetrefil ve çok boyutlu.

Cumhuriyetin kuruluşundan beri

seksen küsur yıldır

yerli yerine oturtamadığımız

bir dizi karmaşık iç içe konu...

Söz gelimi laiklik diyoruz.

Dinle devlet işlerinin ayrılması

diye tarif ediyoruz.

Bizde öyle mi?

Değil.

Dini baştan beri devletin denetimine

vermişiz. Diyanet İşleri Başkanlığı

bunun için kurulmuş.

Dini faaliyetleri izliyor.

Camilerde imamların okuyacağı

hutbelere kadar karışıyor Diyanet İşleri...

Laik bir düzende devletin

farklı din ve inanç gruplarına

eşit mesafede durması gerekmez mi?

Tarif öyle değil midir?

Öyledir ama bizde farklıdır.

Bir devlet kuruluşu olan Diyanet İşleri,

daha çok İslam'ın Sünni-Hanefi

yorumunu temsil eder.

Bu nedenle örneğin Aleviler kendilerini

sistemden dışlanmış hissederler.

Yine laiklik deriz ama, bu ülkede

zorunlu din dersi vardır.

Yine laiklik deriz ama, bu ülkede

din adamı yetiştirmek de

devlet tekeli altındadır.

İmam hatipler tek parti döneminde

bu amaçla kurulmuştur.

Ama zamanla meslek okullarına dönüşerek

paralel bir eğitim sistemi yaratılmıştır

devlet eliyle...

Bir başka deyişle:

1924 tarihli Öğretim Birliği Yasası

yine devlet eliyle delinmiştir.

Toplumdaki din eğitimi ihtiyacı

bir yerde imam hatip okulları ile

karşılanmaya başlamıştır.

1990'lı yılların ikinci yarısında,

28 Şubat'lı dönemde sekiz yıllık zorunlu

sistemle birlikte imam hatiplerin orta

kısımları da kapatılmış, sadece liseleri

kalmıştır. Ayrıca, öteki meslek okul mezunları

gibi imam hatip liselerinden mezun olanların

üniversiteye girişleri de katsayı sistemiyle

zorlaştırılmıştır.

Şimdi kıyamet işte buradan kopuyor.

Sorun kendi kendinize:

Demokrasilerin özündeki seçme özgürlüğü,

fırsat eşitliği penceresinden bakarsanız, bu

ayrımcılığı içine sindirebilir misin?

Ben sindiremiyorum.

Tıpkı türbanlı, başörtülü kız öğrencilere

üniversite yolunun kapatılmasını

sindiremediğim gibi...

Ama aynı zamanda biliyorum, kolayca

çözülebilecek bir sorun değil.

Kapatın imam hatip liselerini de diyebilirsiniz.

Peki o zaman "din eğitimi"ni ne

yapacaksınız? Ya da bu yüzden

evde oturacak kız çocukları...

Bir başka soru:

Bir eğitim reformunun genel çerçevesi

içinde nereye oturacak din eğitimi?

Veyahut:

Türkiye'de laiklik uygulamasının

düzeltilecek, reforma tabi tutulacak

yanları neler?

Din ve vicdan özgürlüğü diyorsak,

dini toplumsal bir olgu olarak

kabul etmek durumundaysak,

dinle sivil toplum ilişkilerini

nasıl yerli yerine oturtacağız?

Tarikatlar 1925'den beri yasak.

Yok edebildik mi? Hayır.

Peki, din eğitimiyle sivil toplumun,

dini cemaatlerin ilişkisi ne olacak?

Soru çok. Evet, bu memlekette irtica

isteyenler, şeriat devleti isteyenler elbette var.

Özgürlüklerden yararlanarak

özgürlüğü boğmak, yok etmek

isteyenler var.

Onlarla daha etkili biçimde

mücadele edebilmek için,

demin bazılarını belirttiğim gibi

karşılığını bulmak zorunda olduğumuz

o kadar çok soru var ki.

Kökleri Osmanlı'ya, Cumhuriyet'in

kuruluşuna kadar gidiyor bu soru ve sorunların...

Bütün bunlara "kışla mantığı"yla yaklaşamayız.

Bu sorunlar elde sopa çözülemez.

Çözülebilse, -tıpkı Kürt sorunu gibi-

seksen küsur yıldır çözülürdü.

Bu konularda kabahati, 1946 sonrasına,

yani "demokrasi"ye bulanlar var.

"Erken gelen demokrasi"

safsatasına inanıp

"demokrasi düşmanları"nın

işbirlikçiliğine soyunanlara

Allah akıl versin.

Bu çağda daha hâlâ demokrasi yolundan

ayrılıp elde sopa aydınlığa yürüyeceklerini

sananlar, tam bir aymazlık,

eski deyişle gaflet içindeler.

Çünkü bu kapı aydınlığa değil,

karanlığına açılır ancak...

Son söz:

Laiklik en iyi demokrasi içinde korunur!