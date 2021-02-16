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yirmi yıl öncesi...

İstanbul, 7 Ağustos 2001

Erbakan Hoca'nın Refah Partisi

1998 yılı başında Anayasa Mahkemesi

tarafından kapatılmıştı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de

bu kararı geçen hafta demokrasi ve hukuka

uygun buldu. Özü nedir AİHM kararının?

En yalın biçimde denebilir ki:

Laiklik, demokrasinin altyapısıdır;

laikliği altından çektin mi

demokrasi yıkılır!

Bir başka deyişle:

Laiklik olmadan demokrasi olmaz!

Dinle devlet işlerinin, dinle politikanın

birbirinden ayrıldığı düzenin adı olabilir

demokrasi ancak. Eğer bunları birbirinden

ayıramıyorsan... Dini siyasete alet ediyorsan...

Dini, devlet ve toplum düzeninin

temel taşı yapmak için parti kurmuş

politika yapıyorsan...

İşte bu durumda şiddeti teşvik etmesen,

kullanmasan bile, kendini demokratik

sistemin dışında bulabilirsin.

Çünkü demokrasinin kendini koruma

hakkı vardır. AİHM kısaca böyle dedi.

Gündüz Aktan'ın yorumuyla:

"AİHM, siyasi sistemden ameliyatla önemli

bir 'uzuv kesip atma' niteliğindeki kapatma

kararını hukuka aykırı görmedi.

28 Şubat süreci, demokrasiye dolaylı da

olsa bir dış müdahaleydi.

AİHM, buna dolaylı da olsa

meşruiyet kazandırabilecek bir kararı

vermekten de çekinmedi.

Türkiye'deki laiklik karşıtı siyasi İslam'ı

Avrupa'daki ırkçılıkla bir tuttu."

(Radikal, 4.8.01, sayfa 11)

AİHM'nin kararı böyle.

Ama aynı zamanda tartışmalı bir karar bu.

Yalnızca 1 oy farkla, 3'e karşı 4 oyla

alınmış. O yüzden bir sonraki aşamada

bozulması ihtimali yok değil. Olabilir.

Ancak karar bozulsa da, bozulmasa da bir

gerçek değişmez. Avrupa'yı Avrupa yapan

değerleri savunan, bir yerde Avrupa'nın

vicdanı sayılan Yüksek Mahkeme'nin

gözünde de laiklik, hiç kuşkusuz,

demokrasinin olmazsa olmaz koşuludur.

Ve Yüksek Mahkeme bu kararıyla, dünyada

laik demokratik bir cumhuriyeti kurup

yaşatabilen tek İslam ülkesi olarak

Türkiye'nin laiklik konusundaki duyarlığını,

bir bakıma özel durumunu göz önünde tutmuştur.

Strasbourg'daki bütün yüksek yargıçların

birleştikleri nokta, demin belirttiğim gibi,

demokrasi açısından, hele Türkiye gibi

bir ülkede laikliğin ciddiye alınmasıdır.



Ayrıldıkları noktaya gelince...

Laiklik, dolayısıyla demokrasi düşmanı,

karşıtı akımlarla nasıl mücadele edilmesi

gerektiği konusunda görüş farklılıkları

dikkati çekiyor.

(1) Kimi diyor ki:

"Nasıl ki laiklik karşıtı bir fikri

savunmak demokrasiye uygunsa,

bırakalım bu fikir parti olarak da

örgütlensin, şiddeti dışladığı sürece

faaliyetine devam etsin.

Demokrasi oyununu ne kadar çok

kuralına göre oynarsa, o kadar çabuk

ehlileşebilir. Ama bu arada parti içinde

kuralı ihlal eden, şiddete çanak tutan,

yani suç işleyen olursa,

cezasız kalmamalıdır."

(2) Kimi de diyor ki:

"Olmaz öyle şey... Bir kişi,

laiklik karşıtı olabilir,

şeriat düzenini savunabilir

ama sadece fikir düzeyinde...

Parti kurdu mu, işin rengi değişir.

Şiddete başvurmasa, şiddeti özendirmese

bile şeriatçı bir parti kapatılmalıdır.

Çünkü nihai amacı,

demokrasiyi sona erdirmektir

böyle bir partinin..."

İki farklı görüş böyle.

Ankara'daki Anayasa Mahkemesi'yle

Strasbourg'daki Avrupa İnsan Hakları

Mahkemesi'nin Refah Partisi kararlarıyla

ikinci görüşte birleştikleri söylenebilir.

Ancak, hem bu iki yüksek mahkemede,

hem Türkiye ve Avrupa'da, şeriatçı

partilerle mücadele konusunda

birinci görüşü savunanlar da var.

Ben de böyle düşünüyorum.

Hukuken Refah'ın kapatılabileceğini,

bunun demokrasiye de aykırı bir karar

olmayacağını çok kez yazmıştım.

Siyaseten de şunu savunmuştum:

Refah'ı kapatmak yerine, parti içinde

suç işleyenleri cezalandırmak,

Türkiye'de rejimin olgunlaşması dahil

birçok bakımdan daha akıllıca olabilirdi.

Aynı görüşümü, kapatılan Fazilet Partisi

için de korumuştum.

Fakat, her iki yüksek mahkemede de

ikinci görüş, yani kimilerinin deyişiyle

militan demokrasi anlayışı ağır bastı.

Refah kapatıldı, AİHM de kararı hukuk

ve demokrasiye uygun bulundu.

Üzüldüm mü? Hayır.

Bu ülkede yıllardır demokrasiyi

küfür nizamı sayanların,

insan haklarını Hıristiyan Batı'nın

uydurması olarak görenlerin

peşinden gidenler inşallah

bundan sonra ayılırlar.

Ve gizli açık ya da takiyeli takiyesiz dini

siyasete alet edenler de gitgide

marjinalleşirler.

İnşallah!

