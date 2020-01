Yeni Medya Çalışmalarında trendler...

Geçen günlerde Rutgers University’den John V. Pavlik’in yazdığı bir makaleye rastladım (John V. Pavlik, Trends in New Media Research: A Critical Review of Recent Scholarship, Sociology Compass 7/1 (2013): 1–12)*.



O makalenin bir tür özetini geçmiş olayım. Pavlik’e göre yeni medya çalışmalarının çoğu dört boyutta ilerliyor günümüzde. Bu boyutlar: vatandaşlık etkileşimleri, kurumsal inovasyon ve adaptasyon, mobilite ve içeriğin dijitalleştirilmesi.

Vatandaş etkileşiminden kastedilen özellikle sosyal medyanın ortaya çıkışıyla ağ içindeki vatandaşların küresel boyutlarda sosyal diskurlara katılabilir hale gelmeleridir. Bu katılım süreçleri hem niteliksel hem de niceliksel olarak artarken geleneksel medya biçimlerini de içine alır hale gelmektedir. Son çalışmalarda Arap Baharı örnek olarak özellikle verilmektedir ama bunun dışında da dünyanın çeşitli bölgelerinden örnek bulmak mümkündür. Yurttaş gazeteciliği bağlamında düşünülebilecek pratikler de burada sayılabilir. Vatandaş etkileşimindeki dönüşüm hem iletişimci Marshall McLuhan’ın hem de Habermas’ın kamusal alan vurgusunun yeniden canlanmasına da yol açmıştır.

Başta gazetecilik olmak üzere bir sürü kurum dijital iletişim çevresine uyum sağlamaya çalışıyor. Değişen teknolojik, ekonomik, hukuki ve regülasyon ortamlarına karşı yeni stratejiler geliştiriliyor. Ya da en azından geliştirme denemeleri var. Bu arada büyük rekabetin yaşandığı yeni medya piyasaları da geleneksel alanların yeniden tanımlanmasını tetikliyor. Finans kaynakları ve sahiplik yapıları da yeniden şekilleniyor.

Mobilleşme başka bir çalışma alanı. Her yerdelik ve beraberinde gelen yeni etkileme biçimleri sosyal medyanın etkileriyle paralel bir şekilde çalışılıyor çoğu zaman. Mobil araçlarla artırılmış gerçeklik uygulamaları hem haber tüketiminde hem de başka alanlarda yeni davranış kalıpları yaratabiliyor.

İçeriğin dijitalleşmesi medya mesajlarının üretim biçimlerini de dönüştürüyor. Bilgisayarın etkin olduğu gazetecilik (computer-assisted reporting (CAR), lokasyon bazlı hizmetlerle üretilmiş haber biçimleri yeni çalışma alanları ve teorik açılımlar getiriyor. Ayrıca dijital arşivleme çalışmalarına da göz atılmalı.

* Makale linki: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/soc4.12004/full