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Erkan Saka

sakaerka@gmail.comhttp://erkansaka.net

02 Mart 2013

Yeni Medya Çalışmalarında trendler...

O makalenin bir tür özetini geçmiş olayım. Pavlik’e göre yeni medya çalışmalarının çoğu dört boyutta ilerliyor günümüzde

Geçen günlerde Rutgers University’den John V. Pavlik’in yazdığı bir makaleye rastladım (John V. Pavlik, Trends in New Media Research: A Critical Review of Recent Scholarship, Sociology Compass 7/1 (2013): 1–12)*.
 
O makalenin bir tür özetini geçmiş olayım. Pavlik’e göre yeni medya çalışmalarının çoğu dört boyutta ilerliyor günümüzde. Bu boyutlar: vatandaşlık etkileşimleri, kurumsal inovasyon ve adaptasyon, mobilite ve içeriğin dijitalleştirilmesi.

Vatandaş etkileşiminden kastedilen özellikle sosyal medyanın ortaya çıkışıyla ağ içindeki vatandaşların küresel boyutlarda sosyal diskurlara katılabilir hale gelmeleridir. Bu katılım süreçleri hem niteliksel hem de niceliksel olarak artarken geleneksel medya biçimlerini de içine alır hale gelmektedir. Son çalışmalarda Arap Baharı örnek olarak özellikle verilmektedir ama bunun dışında da dünyanın çeşitli bölgelerinden örnek bulmak mümkündür. Yurttaş gazeteciliği bağlamında düşünülebilecek pratikler de burada sayılabilir. Vatandaş etkileşimindeki dönüşüm hem iletişimci Marshall McLuhan’ın hem de Habermas’ın kamusal alan vurgusunun yeniden canlanmasına da yol açmıştır.

Başta gazetecilik olmak üzere bir sürü kurum dijital iletişim çevresine uyum sağlamaya çalışıyor. Değişen teknolojik, ekonomik, hukuki ve regülasyon ortamlarına karşı yeni stratejiler geliştiriliyor. Ya da en azından geliştirme denemeleri var. Bu arada büyük rekabetin yaşandığı yeni medya piyasaları da geleneksel alanların yeniden tanımlanmasını tetikliyor. Finans kaynakları ve sahiplik yapıları da yeniden şekilleniyor.

Mobilleşme başka bir çalışma alanı. Her yerdelik ve beraberinde gelen yeni etkileme biçimleri sosyal medyanın etkileriyle paralel bir şekilde çalışılıyor çoğu zaman. Mobil araçlarla artırılmış gerçeklik uygulamaları hem haber tüketiminde hem de başka alanlarda yeni davranış kalıpları yaratabiliyor. 

İçeriğin dijitalleşmesi medya mesajlarının üretim biçimlerini de dönüştürüyor. Bilgisayarın etkin olduğu gazetecilik (computer-assisted reporting (CAR), lokasyon bazlı hizmetlerle üretilmiş haber biçimleri yeni çalışma alanları ve teorik açılımlar getiriyor. Ayrıca dijital arşivleme çalışmalarına da göz atılmalı.

Duyurular

Bu Google Belgesi’nde Türkiye’de yeni medya ortamı üzerine yapılmış akademik literatürü toplamaya çalışıyoruz ağır ağır. Katkıda bulunmak isteyen ya da en azından doğru düzgün bir sıralama (alfabetik vb) yapmak isteyenlere ayrıca belgeye giriş izni verebilirim. Öyle bir istekte bulunurlarsa...

Ekitap serimizin ikinci kitabı için çalışmalara başladık. Seçilmiş öğrenci çalışmaları ağırlıkta olsa da akademik nitelik taşıyan herkese ve tabi ki meslektaşlarıma da kapımız açık. Bilgi için email adresim: erkan.saka@bilgi.edu.tr

Alternatif Bilişim Derneği yeni bir kitapçık yayınladı: “Veri Korumaya Giriş”. Buradan indirilebilir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümü ikinci sınıf dersim olan Dijital Kültürler’in Twitter etiketi: #PUB204 Giderek daha aktif olacak etikete arada bir göz atabilirsiniz;)

* Makale linki: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/soc4.12004/full

 

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