Twitter'in Ankara toplantısının iç yüzü

İçinde Twitter’ın Küresel Kamu Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Colin Crowell’ın da olduğu Twitter ekibi hükümet düzeyindeki görüşmelerden sonra çeşitli sektörlerden kişilerle de bir araya geldi.

Bu bir araya gelmelerinden birine ben de davet edilmiştim. Aslı Tunç ve İsmail Hakkı Polat gibi hocaların da olduğu dünkü toplantıda kamuoyunun merak ettiği 'Twitter ve diğer sosyal medyanın Türkiye'deki akıbeti ne olacak?' sorusu etraflıca konuşuldu.

Şu notları paylaşıyorum:

Kamu seviyesindeki görüşmelerinde Twitter yasağının “orantısızlığı”na değinmişler. Belli hesaplar yüzünden tüm siteyi kapatmadaki orantısızlığa tabi biz alışkınız ama onlar pek alışkın değil.

“2 yıl önce günde atılan ortalama Twitter mesajı sayısı 2 milyon iken şu anda 500 milyon olmuş durumda ve tüm içeriği denetlemek merkezi olarak imkansız. Bu yüzden kullanıcılarımızdan önerilerini önemsiyoruz” dendi. Ayrıca Twitter’ın açık bir platform olduğu ve siyaseten tavır almadığı belirtildi. Burada da RTE’nin ne kadar çok Twitter takipçisi olduğunun da altı çizildi.

Peki kapatmanın nedeni vergi miydi? Tahmin ettiğim üzere Twitter yetkililerine söylenen bazı hesaplardan yapılan uygunsuz içerik ve bunların ardından gelen kapatma davalarıydı. Vergi meselesini Türkiye’ye vardığımızda öğrendik dediler. Aslında Twitter’ın yasaklanma sürecine bakıldığında bir muktedirin kapatırım demesi üzerine buna mazeretler üretilmesini görüyoruz zaten. Önce birkaç tane kapatma kararı kullanılıyor ama kısa süre sonra kamuoyu önünde Twitter’ın vergi vermediği ve bu nedenle kapatıldığı argümanı yayılıyordu.

Bu şark kurnazlığı Türkiye kamuoyu önünde kısmen işlese de Amerikalılara tam işlemeyecekti. O yüzden onlara mahkeme kararları sunulmuş.

Twitter ekibinin buna verdiği cevap ise tahmin ettiğimiz gibi: Kapatmaya neden olan meselelerin çoğu mahkemelik bile olmadan Twitter’a bizzat şikayet edildiğinde halledilebilecek meseleler.

İlle de mahkeme kararıyla geliniyorsa o zaman Twitter 2-3 yıl önce başlattığı uygulamayı kullanıyor: Ulusal/yerel mahkeme kararı geçerli olan ülkede o Twitter mesajı ya da hesabı engelleniyor ama dünya çapında bir engelleme olmuyor.

Bu tip engellemelerin listesi de şu sitede tutuluyor: https://www.chillingeffects.org/

Ayrıca Twitter birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de bir avukata sahip. Onunla dava işleriyle ilgilenebiliyor.

Bu açıklamalara karşı devlet yetkililerinin cevabı pek yaratıcı olmamış: “Ama işte bu mahkeme kararları var”.

Bu arada Twitter reklam işleriyle ilgili olarak Türkiye’den bir ajansla çalışıyor. Bu ajans (Genart) Türkiye’de ve zaten vergi ödüyor. Türkiye’den elde ettikleri gelir de çok yüksek değil diye not düşüldü.



Kullanıcı bilgileri

Tabi hükümet yetkililerinin pek dillendirmediği ama hepimizin aklında olan soru kullanıcı bilgilerinin verilip verilmediği meselesiydi. Twitter ekibi bu konuda net konuştu. Yasak başladığında da resmen açıklandığı üzere kullanıcı bilgisi vermiyoruz. Yerel mahkeme kararına göre içeriği engellesek bile kullanıcı bilgisini Türkiye Devletinin alabilmesi için ABD’deki mahkemelere başvurmaları gerekiyor.

Ancak orada bile Twitter kullanıcı bilgisi vermemek için mücadele ediyor. Bu Türkiye’ye özgü değil. Twitter’ın itibarının bir kısmı bu politikasından kaynaklanıyor zaten.

Twitter ekibi şunun da altını çizdi: “Birçok ülkeden Türkiye meselesi izleniyor. Burada kullanıcılarımızın aleyhinde bir işleme başlarsak devamı diğer ülkelerde de gelecek. O yüzden bu konuda kararlı durmaya çalışıyoruz”.

Twitter’ın kullanım pratikleri dünyanın her yerinde aynı. İçerik kaldırmayla ilgili şirket prensipleri var. Onlar da zaten Twitter resmi sayfasından bulunabilir. Yerel mahkeme kararlarına uymak zorunda kaldıkları durumlarda ise o mahkemenin otoritesinin sınırları altında içeriği kaldırıyorlar ama tüm dünya çapında değil.



Ofis meselesi

Twitter ekibi şunun da altını çizdi. Google’ın sırf İrlanda bürosu çalışanlarının sayısı tüm Twitter çalışanlarından fazladır. Twitter nihai olarak ticari bir şirkettir ve ofis açma kararlarını ekonomik analizler doğrultusunda yapar. Hükümet çevrelerinin daha hızlı iletişim isteklerini anladıklarını ama bunu Türkiye’deki avukatları ve İrlanda’daki ofisleri sayesinde halledebileceklerini belirttiler. Dünyanın her yerinde aynı ölçüler çerçevesinde ofis açtıklarını ve Türkiye’den henüz yüksek bir gelir gelmediği için ofis açmayı şimdilik düşünmediklerini belirttiler.



Son olarak hükümet ve diğer paydaşlarla bir diyaloğa girdiklerini (conversation) ama görüşmelerin bir müzakere (negotiation) şeklinde olmadığını belirttiler. Bundan sonraki dönemde dijital vatandaşlığın geliştirilmesi vb projelere katkıda bulunabilecekleri ama zaten bunu dünyanın her tarafında yapmak istediklerini de söylediler.



SONUÇ:

Ben Twitter ekibinin söyleminden tatmin oldum. Hükümet yandaşı medyanın dezenformasyonunun ötesinde sağlıklı bilgiler ve perspektfiler alabildik. Ama tabii ki karşılarında keyfi kararlar alan güçlü bir iktidar var. Türkiye ortamında nasıl yol alacaklar, hep birlikte göreceğiz….

Bu yazı Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ten alınmıştır