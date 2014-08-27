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Erkan Saka

sakaerka@gmail.comWebsite

TARİH

27 Ağustos 2014

Twitter'dan yeni strateji: Yakın zamanda ofis açılmaz

Özellikle de @fuatavni hesabının “buzlanma”sından sonra Twitter’ın sansür uygulamaya başladığı sıkça vurgulanmaya başlandı

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TARİH

17 Nisan 2014

Twitter'in Ankara toplantısının iç yüzü

Twitter kullanıcı bilgisi vermemek için mücadele ediyor. Bu Türkiye’ye özgü değil. Twitter’ın itibarının bir kısmı bu politikasından kaynaklanıyor zaten.

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TARİH

31 Mart 2013

Kitap pazarlamasında Yeni Medya kullanımı...

Geçen hafta bir Bilgi Eğitim programında (1) yaptığım konuşmanın notlarını paylaşayım

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TARİH

26 Mart 2013

Transmedya'yı eğitime uyarlama denemesi

Transmedya kavramını ilk olarak Henry Jenkins\'in artık başucu kitabı olmak üzere olan \'Convergence Culture\' kitabında farkettim

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TARİH

02 Mart 2013

Yeni Medya Çalışmalarında trendler...

O makalenin bir tür özetini geçmiş olayım. Pavlik’e göre yeni medya çalışmalarının çoğu dört boyutta ilerliyor günümüzde

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TARİH

13 Şubat 2013

Türkiye’de her nefis sansürü tadacaktır

İş yoğunluğu ve diğer projeler yüzünden T24’e yazamadım ama aklım hep sizdeydi. Ne yazık ki geri dönüş yazısı da yine tatsız bir mesele...

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TARİH

30 Ekim 2012

Türkiye'de yurttaş gazeteciliği yapma biçimleri

Ortalık bağımlılık, sibergüvenlik vb kabus senaryolarıyla geçilmezken internet kullanımın merkezde olduğu yurttaş...

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TARİH

19 Ekim 2012

Eric Qualman’dan dijital ortamlar ve kariyer meselesi üzerine tavsiyeler

Geçen ay EF Dil Okullarının davetlisi olarak Manchester’da düzenlenen Careers Beyond Borders seminerine...

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TARİH

05 Ekim 2012

'Korsan Gazeteciliğe Hayır' bildirisi bir panik halinin ilanıdır

Başka hiçbir konuda anlaşamayan 20 gazete yukarıda adı geçen bildiri bünyesinde birleşmiş

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TARİH

05 Eylül 2012

Devlet sosyal medyaya sansür için kamuoyunu yoklarken birkaç düşünce...

Öncelikle bir fikir ortaya atılıyor, alınan tepkiye göre uygulama başlıyor...

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TARİH

04 Eylül 2012

'Hacker'lığın anlamı üzerine yeniden düşünmek...

Toplumsal hayatımız bilgisayar ve bilgisayar ağlarına bağlı olarak otomasyon sistemlerine giderek daha fazla bağımlı hale gelirken asıl tehlike hacker’lar değil sistemlerin kendileri oluyor

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TARİH

27 Ağustos 2012

Türkiye siber aleminden haberler

Bu yaz T24 yazılarım açısından pek verimli geçmedi. Eğer orada bir yerde beni takip eden okurlar varsa özür dilerim...

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