Erkan Saka

TARİH
27 Ağustos 2014
Özellikle de @fuatavni hesabının “buzlanma”sından sonra Twitter’ın sansür uygulamaya başladığı sıkça vurgulanmaya başlandıDevamını Oku
TARİH
17 Nisan 2014
Twitter kullanıcı bilgisi vermemek için mücadele ediyor. Bu Türkiye’ye özgü değil. Twitter’ın itibarının bir kısmı bu politikasından kaynaklanıyor zaten.Devamını Oku
TARİH
31 Mart 2013
Geçen hafta bir Bilgi Eğitim programında (1) yaptığım konuşmanın notlarını paylaşayımDevamını Oku
TARİH
26 Mart 2013
Transmedya kavramını ilk olarak Henry Jenkins\'in artık başucu kitabı olmak üzere olan \'Convergence Culture\' kitabında farkettimDevamını Oku
TARİH
02 Mart 2013
O makalenin bir tür özetini geçmiş olayım. Pavlik’e göre yeni medya çalışmalarının çoğu dört boyutta ilerliyor günümüzdeDevamını Oku
TARİH
13 Şubat 2013
İş yoğunluğu ve diğer projeler yüzünden T24’e yazamadım ama aklım hep sizdeydi. Ne yazık ki geri dönüş yazısı da yine tatsız bir mesele...Devamını Oku
TARİH
30 Ekim 2012
Ortalık bağımlılık, sibergüvenlik vb kabus senaryolarıyla geçilmezken internet kullanımın merkezde olduğu yurttaş...Devamını Oku
TARİH
19 Ekim 2012
Geçen ay EF Dil Okullarının davetlisi olarak Manchester’da düzenlenen Careers Beyond Borders seminerine...Devamını Oku
TARİH
05 Ekim 2012
Başka hiçbir konuda anlaşamayan 20 gazete yukarıda adı geçen bildiri bünyesinde birleşmişDevamını Oku
TARİH
05 Eylül 2012
Öncelikle bir fikir ortaya atılıyor, alınan tepkiye göre uygulama başlıyor...Devamını Oku
TARİH
04 Eylül 2012
Toplumsal hayatımız bilgisayar ve bilgisayar ağlarına bağlı olarak otomasyon sistemlerine giderek daha fazla bağımlı hale gelirken asıl tehlike hacker’lar değil sistemlerin kendileri oluyorDevamını Oku
TARİH
27 Ağustos 2012
Bu yaz T24 yazılarım açısından pek verimli geçmedi. Eğer orada bir yerde beni takip eden okurlar varsa özür dilerim...Devamını Oku
Daha Fazla
© Tüm hakları saklıdır.