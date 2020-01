Türkiye'de yurttaş gazeteciliği yapma biçimleri

Ortalık bağımlılık, sibergüvenlik vb kabus senaryolarıyla geçilmezken internet kullanımın merkezde olduğu yurttaş gazeteciliği kavramıyla ilgili yeni bir yazı hazırladım. Daha önceki yazıda teorik çerçeveyle ilgili birkaç not düşmüştüm, şimdi de pratikler üzerine birkaç not...

Aşağıda, Türkiye’de gözlemlediğim 7 ayrı yurttaş gazeteciliği yapma biçimi sıralıyorum. Bunların sayısı artabilir ya da azalabilir. Verilen örneklerden daha iyi örnekler bulunabilir. Örneğin yapılan Kürtçe haberleştirmeleri takip edemedim şimdiye kadar. Bu konuda bilgilendirmelere açığım. Yurttaş Gazeteciliği tartışmalarına bir tür katkı olması ve bir tür somutlaştırma olması ümidiyle böyle bir listelemeye giriştim. Bunu bir taslak olarak göreceğinizi ümit ediyorum.

1.

140Journos

(@140journos)-

Doğrudan haber yapma durumu. Twitter üzerinden metin ve fotoğraf paylaşırken Soundcloud üzerinden de kısa röportajları paylaşıyorlar. Özellikle konvansiyonel medyanın haber yapmadığı, ya da sınırlı taraflı haber yaptığı alanlarda haber yaparak öne çıktılar. Hrant Dink yürüyüşü, OdaTv davaları haber ürettikleri etkinlikler arasında oldu. Profesyonel gazetecilik geçmişleri yok, çoğu hala üniversite öğrencisi. Arap Baharı’ndan etkilenerek başladılar. Asıl gelirleri dijital sanatlar alanında sayılabilecek projeler üzerinden oluyor.

Belki bu bağlamda Serhatcan Yurdam (@syurdam) da sayılabilir. O da öğrenci. Twitter ile haber dağıtımı yapmak yanında Storify kullanarak belli haber alanlarındaki dağınık iletileri bir araya getirdi. Instagram ile fotoğraf paylaştı. Bunların yanında savaş karşıtı gösterilerden doğrudan ileti atarak haber üretimini de girdi tıpkı 140 Journos gibi. Bu paylaşımlarına The Guardian ve The New York Times’ta değinildi. Çalışmalarını blogunda bulabilirsiniz: www.yurttasgazeteci.com/

2.

Serdar Akinan (@serdarakinan) tarzı. Profesonel gazeteciliğin/köşe yazarlığının yanında Twitter üzerinden haber üretimine katkıda bulunması, hatta bunun öne çıkması. Bazı durumlarda haber yerine bizzat gidip twit atmasıyla biliniyor.

3.

Yukarıdaki duruma yakın olmakla beraber haberden çok yorumlarıyla öne çıkan profesyonel medyaclar. Banu Güven (@banuguven) ve Ece Temelkuran (@ETemelkuran) bu bağlamda örnek verilebilir. Tabi bu iki isim bazı durumlarda haber de ürettiler ama yorumculuklarıyla daha çok öne çıkıyorlar...

4.

Oda TV (http://www.odatv.com/) gibi siteler. Profesyonel gazeteciler tarafından kurulan tamamen internet merkezli siteler. Haber kaynakları ajanslar olsa da bazı durumlarda yorum ve özgün haberler ile gündemi belirleme gücüne sahip olabiliyor. Bir bakımdan bu yazının yayınlandığı T24 de burada örnek gösterilebilir.

5.

Ekşi Sözlük tarzı siteler. Özellikle forumlar. Bunların birincil amacı haber ya da yorum değil. Yukarıdaki durumlarda haber sürecine katkıda bulunanlar gerçek kimlikleriyle varlar. Burada tamamen anonim olmasalar da takma isimlerle daha kolektif bir üretim ortaya çıkıyor. Güncel bir olay/ gelişme durumunda bir kullanıcının haber niteliğinde bilgi girmesi mümkün olabiliyor. O yüzden bu siteye bir göz atmak faydalıdır böyle bir durumda.

6.

Van Depremi gibi durumlarda anonim ya da gerçek kimliklerle çok platformlu olarak spontane bir üretim sürecinin ortaya çıkması.

7.

Konvansiyonel medyanın ev sahipliği yapması. Radikal gazetesinin geçenlerde başlattığı blog uygulaması. Konvansiyonel medya buyurgan bir tavır içine girmese daha çok yurttaşın haber sürecine katkıda bulunabileceğine inanıyorum. Ortalama kullanıcının kurumsal aidiyet arzusu sürdükçe konvansiyonel medya bundan faydalanabilir. Yeni Medya’da belli bir görünürlüğe sahip aktörlerin bile konvansiyonel medyada görünme istekleri göz önüne alınırsa kastettiğim daha iyi anlaşabilir.

Not:

