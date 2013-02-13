Türkiye’de her nefis sansürü tadacaktır

İş yoğunluğu ve diğer projeler yüzünden T24’e yazamadım ama aklım hep sizdeydi. Ne yazık ki geri dönüş yazısı da yine tatsız bir mesele. Ama umarım bundan sonra hem daha sık yazacağım hem de daha güzel konulardan bahsedeceğim.

Efendim BJK TV’de devam eden ve gayet güzel bir çizgi tutturduğumuz SosyalKafa’nın (eski bölümler burada: http://www.youtube.com/user/sosyalkafa) son bölümü sansüre uğradı. 15 Şubat’ta galası yapılacak Red belgeselinin yapımcılarını 12 Şubat gecesi konuk edecektik. Canlı yayın sırasında da RedHack temsilcileri Skype üzerinden bağlanacak ve gün boyunca topladığımız soruları cevaplayacaktı (http://erkansaka.net/archives/20165) Yayına bir gün kala kanal yönetimi konuklarımızı ve bağlantı yapmamızı istemedi. Bu süreçte hukuki bir engel olmadığına dair yetkin hukukçulara danıştık. Ayrıca RedHack’in anaakım medyada çıkmış bir sürü röportajı zaten vardı. Bunların da listesini onlara gönderdim. Ancak kararları değişmedi. aten nesnel bir açıklama hiç yapılmadı. Akşam üstü ise yeni bir teklif geldi: Planlanan program benim değil de kanal müdürü Tuğrul Yenidoğan’ın moderatörlüğünde ileri bir tarihte yapılsın. Bir yıldır program yapıyoruz. Tuğrul Bey bana güvenememiş olmalı ki kendi moderatörlüğünde bir program önerdi. Ya da günü kurtarmaya çalıştı, bilemeyeceğim. Kendisiyle tanışıyorum, SosyalKafa onun sayesinde kanalda yayına girdi. Kendisine bir saygım da vardı bu olaya kadar ama bu keyfi tutumları pek hoş olmadı. Bu olayda beni doğrudan arama nezaketinde bile bulunamadı. O yüzden nasıl bir ruh halinde bilemeyeceğim. Bu arada RedHack’ten Twitter üzerinden bağlantı kurduğum arkadaşlar gayet naziktiler, anlayışlı yaklaştılar. Kendilerine teşekkür ederim.

BJK TV’den gelen son teklife ne cevap vereceğiz bu satırlar yazılırken bilmiyorum. Internet özgürlükçülerinin geleneksel medyaya ihtiyacı yok tabi ki. O yüzden mesajımız web’in sağladığı mecralardan verilebilir. Büyük ihtimalle SosyalKafa’da web üzerinden devam edecek yayına.

Bu durumda dikkat çeken şey kültürel kodlarımıza yerleşmiş sansürcü zihniyet. Her düzeyde yöneticinin kendine vazife çıkarıp istemediği alanlarda devletten önce yasaklama çabalarına girmesine zaten alışığız. Bu olay da yeni bir örnek oldu...

Konuyla ilgili Yeşil Gazete’de çıkan haber burada.

Ben yazmazken neler oldu:

* Internet dünyası çok önemli bir insanını kaybetti. Aarwon Swartz. Aaron için SosyalKafa’da özel program yaptık.

* 140Journos ekibinin vatandaş haberciliğine katkıyı artıracak mobil uygulaması yakında çıkacak. Uygulamayla ilgili bir beyin fırtınası yapıldı.

* Kadir Has Üniversitesi ve Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nın düzenlendiği Internet Gazeteciliği programı 19 Şubat’ta başlıyor.

* Daha önce burada da bahsettiğim Ekitap projemizin ilk kitabı nihayet yayınlandı. Son zamanlarda aldığım nadir sevindirici haberden biri (!). Daha çok öğrenci çalışmalarından yapılan derleme serisinin sonraki kitaplarına siz de katılabilirsiniz...