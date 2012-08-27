Türkiye siber aleminden haberler



Bu yaz T24 yazılarım açısından pek verimli geçmedi. Eğer orada bir yerde beni takip eden okurlar varsa özür dilerim. Benim için bu yaz akademik olarak epey verimli bir zaman olarak geçti ama bunu T24 “köşem”e yansıtamadım. Umarım bundan sonraki haftalarda...

Daha da ara vermeyim diyerek Türkiye siber alemindeki çok sayıdaki gelişmeden bazılarını kısa notlarla size aktarayım istedim bu yazıda. Normal şartlarda eski format devam edecek...

Semiocast’in araştırmasının Webrazzi’de yayınlanan haberine göre Türkiye 11. sırada. Türkiye’nin önünde Avrupa ülkelerinden yalnızca Birleşik Krallık var. Tabi kullanıcı sayısının fazlalılığı tek başına bir ölçü değil artık. Türkiye Trending Topic listesine giren kelimelerde artan bir banallik var. Yine de bu banalliğe bakıp da Twitter’ın gücünü küçümsemek yanlış olur. Yurttaşların medya üretimine katkı şekillerini beğenmesek de bu kanalların açık olması ve üretimin dinamikliği umut verici. Özellikle bazı kritik anlarda tek haber kaynağımız haline gelirken Twitter Sosyal Medya’da herkese yer var ve bu mecra kimsenin tekelinde değil, bunu unutmamak lazım. (Kaynak)

Yaz ortasında Alaska Dispatch’de yayınlanan bir haberde de geleneksel medyanın özellikle siyasi baskılar karşısında sığlaşmasıyla Türkiye’de kullanıcıların Twitter’a yönelmesinden bahsediliyordu. (Kaynak)

Şöyle bilgi verici bir ekitap çıktı: TÜRKİYE’DE DİJİTAL GÖZETİM: T.C. KİMLİK NUMARASINDAN E-KİMLİK KARTLARINA YURTTAŞIN SAYISAL BEDENLENİŞİ KİTABI. Kitabı bu linkten indirebilirsiniz: http://ekitap1.alternatifbilisim.org/files/turkiyede-dijital-gozetim.pdf

Büyük sosyal ağlar yanında mikro ya da tematik sosyal ağların (ya da dikey sosyal ağların) daha da yaygınlaşacağına şüphe yok. Bakınız: Ressam.com (kaynak)

Ercüment Büyükşener Sosyal Medya İletişimi üzerine düşüncelerini blogunda kaleme aldı. Bakmaya değer: http://www.ercument.org/2012/07/20/sosyal-medya-iletisimi-nedir-3/

Mobil reklam sektörünün önemli isimlerinden Mobilike‘ın kendi reklam ağında gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları burada özetleniyor. Türkiye’nin mobil platform karnesi... http://www.webrazzi.com/2012/07/30/mobile-madreport-2012-ikinci-ceyrek/

Wired dergisi Avrupa’nın en dikkat çeken 100 girişimini listeledi. Tam 10 tane şirket Türkiye’den: http://www.webrazzi.com/2012/08/03/wired-avrupa-100-girisim-turkiye/

Özgür Uçkan’ın girişimiyle Friendfeed’de bir grup kullanıcı güvendikleri haber/yorum sitelerini listeledi: http://friendfeed.com/netdas/f3fa87dc/dogru-durust-haber-bilgi-sitelerini

“Yüzde yüz yerli sosyal ağ” quup.com ile ilgili bir haber burada: http://www.webrazzi.com/2012/08/17/quup-com/

Yerli demişken “Twitter katili” gibi gereksiz iddialı başlıklarla duyurulan yeni sosyal medya projesi Branch’ın kurucularından biri Türkiye’den: http://www.hurriyet.com.tr/planet/21257771.asp

Tabi ki daha birçok şey oldu. Bir bakan yakınlarda çıkıp sosyal medyayı açık açık hedef gösterdi örneğin ama sosyal medyanın yükselişi, yurttaşlar için vazgeçilmezliği bu yaz defalarca kanıtlandı...