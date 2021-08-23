Tanrıkulu’ndan 28 Şubat davasından tutuklanan 14 general için Erdoğan’a af çağrısı: Yetkisini kullanırsa toplumda bir vicdan ortaklığı da yaratmış olur

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 28 Şubat davasında aralarında eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir ve eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın da olduğu 14 sanığa verilen müebbet hapis cezasının infazının ertelenmesi gerektiğini belirtti. Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a af çağrısında bulunarak "Yetkisini kullanırsa toplumda bir vicdan ortaklığı da yaratmış olur" dedi.

Tanrıkulu şunları söyledi;

"Kişisel görüşüme göre infazın ertelenmesi lazım"

"14 emekli general de, yani 80 ile 90 yaşları arasındaki 14 emekli general de 28 Şubat ile ilgili dava Yargıtay tarafından onaylandı ve yargısal süreç tamamlandığı için cezaevlerine alındılar ve bugünkü haberlere göre de tek başlarına hücrelerde tutuluyorlar. Hepsi hasta ve yaşlı. Evet cezaevlerinde kalmaması lazım, benim de kişisel görüşüm bu. Yani hastalıklarını da belgeliyorlar zaten, yürüme zorluğu çekiyorlar, kendi başlarına yaşamlarını idame ettirebilecek durumda değiller ve bunların da infazının ertelenmesi lazım, bu 14 generalin infazının benim kişisel görüşüme göre ertelenmesi lazım."

Hükmü kesinleşenler bakımından cezanın ortadan kaldırılmasının 3 yolu olduğunu belirten CHP’li Tanrıkulu, “Birincisi yargılanmanın yenilenmesi yoludur yani yeni bir delil ortaya çıkarsa yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurulur, eğer mahkeme ciddi görürse bu delili infazı durdurur ve yeniden yargılama yapar, hükmü kaldırabilir. Diğer iki yol ise, genel af ile özel aftır. Genel af, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkisi dahilindedir. Özel af ise, Cumhurbaşkanına aittir. Cumhurbaşkanının, hükmü kesinleşenler bakımından tabii ki bu yetkisini kullanma durumu var, kullanabilir. Geçmişte Cumhurbaşkanları kullanmıştı” dedi.

Tanrıkulu şunları söyledi;

“14 generalden önce de MST TV’de ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde onlarca kez cezaevinde bulunan yaşlı tutuklulara ilişkin olarak taleplerde bulundum. Yaşlı olduklarını, cezaevinde kalmamaları gerektiğini ifade ettim ama sizlerden tek bir destek görmedik bugüne kadar bu yurttaşlarımız için. Dolayısıyla şunu ifade etmeye çalışıyorum; mağduriyetleri sadece siz mağdur olduğunuz zaman değil, her zaman gündeme getirmelisiniz. Sadece kendiniz için değil, herkes için “Adalet” istemelisiniz. Dolayısıyla evet 14 general ile ilgili olarak mutlaka ama mutlaka infazın durdurulmasına karar verilmelidir ama ondan önce burada aylardır çağrısını yaptığım yaşlı tutuklular bakımından da hasta tutuklular bakımından da herkesin ortaklaşması gerektiğini bir kez daha burada ifade ediyorum."

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasında, aralarında eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, eski Jandarma Genel Komutanı Türkeri, eski Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak ve eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın da olduğu 14 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onamıştı. Karardan yaklaşık 40 gün sonra 14 isim için karar, infaz savcılığına gönderilmiş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da yakalama kararı çıkarmıştı. 14 isim, iki gün içinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Muğla Cezaevi’nde olan Bir ve Doğan, aynı günün gecesinde, “atılı suçun niteliği ve cezaevi koşulları” gerekçesiyle İzmir’e, Buca F Tipi Cezaevi’ne nakledilmişti.