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Seçim 2023

Bekir Ağırdır: Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı toplamı, her durumda TBMM'de çoğunluğu kazanacak

Bekir Ağırdır: Muharrem İnce'nin oyları, seçim öncesinde yüzde 3'lere, 4'lere düşebilir

Bekir Ağırdır: Muharrem İnce yüzde 6'yı aşarsa seçim 2. tura kalır, iktidarın şansı artar; oy verenleri anlamak yerine İnce'yi eleştirmek en kolayı!

Bekir Ağırdır: Yeniden Refah, Memleket ve Zafer partilerinin toplamda yüzde 7 oy potansiyeli var

Bekir Ağırdır: Kılıçdaroğlu'nun ortak aday ilan edilmesinden sonra Erdoğan'ın işi çok zor

Bekir Ağırdır: İktidarın parlamentoda çoğunluğu kazanması zor, Erdoğan'ın kazanma olasılığı ise az da olsa var

Bekir Ağırdır: Bu iktidar bilim dışılık konusunda sicili en kötü olan iktidar; partizancılığa tepki var

Bekir Ağırdır: Altılı Masa'nın aday tartışmasını kamuoyu önünde yapması yönetim beceriksizliği

Bekir Ağırdır: Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasına negatif yaklaşanlar seçim sonucunda belirleyici değil

Bekir Ağırdır: HDP'nin çıkışı anlaşılır ama gerilim tırmandırılırsa herkes kaybeder

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