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Dünya
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Spor
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Galeri
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Bir Bakışta Bugün
Seçim 2023
Bekir Ağırdır: Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı toplamı, her durumda TBMM'de çoğunluğu kazanacak
Bekir Ağırdır: Muharrem İnce'nin oyları, seçim öncesinde yüzde 3'lere, 4'lere düşebilir
Bekir Ağırdır: Muharrem İnce yüzde 6'yı aşarsa seçim 2. tura kalır, iktidarın şansı artar; oy verenleri anlamak yerine İnce'yi eleştirmek en kolayı!
Bekir Ağırdır: Yeniden Refah, Memleket ve Zafer partilerinin toplamda yüzde 7 oy potansiyeli var
Bekir Ağırdır: Kılıçdaroğlu'nun ortak aday ilan edilmesinden sonra Erdoğan'ın işi çok zor
Bekir Ağırdır: İktidarın parlamentoda çoğunluğu kazanması zor, Erdoğan'ın kazanma olasılığı ise az da olsa var
Bekir Ağırdır: Bu iktidar bilim dışılık konusunda sicili en kötü olan iktidar; partizancılığa tepki var
Bekir Ağırdır: Altılı Masa'nın aday tartışmasını kamuoyu önünde yapması yönetim beceriksizliği
Bekir Ağırdır: Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasına negatif yaklaşanlar seçim sonucunda belirleyici değil
Bekir Ağırdır: HDP'nin çıkışı anlaşılır ama gerilim tırmandırılırsa herkes kaybeder
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