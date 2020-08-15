İBB'den Galata Kulesi belgeseli: "Sonunu ironik olarak Zeki Müren’in şarkısı ile bitirmişiz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, İBB'nin hazırladığı Galata Kulesi belegeselinin yakında yayınlanacağını söyledi.

İBB'nin Galata Kulesi'ni müze olarak tasarladığını ve belgeseller çektiğini dile getiren Polat, belgeselden bir kesiti "Filmin kısa tanıtım kopyasının sonunu ironik olarak Zeki Müren’in şarkısı ile bitirmişiz. Çok yakında Galata Kulesi tarihini anlatan belgeselimizi yayınlayacağız" ifadeleriyle paylaştı.

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