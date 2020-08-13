Galata Kulesi'ndeki restorasyon skandalının ardından gözler sorumlu firmada; aile şirketi, AKP'de yöneticilik ve onlarca ihale

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Galata Kulesi’nin restorasyon skandalının yankıları sürüyor.

İBB'nin 'özgün' dediği, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ise "orijinal dokusu ile ilgisi yok" dediği duvarların hilti ile yıkılmasının ardından gözler restorasyon çalışmalarını başlatan firmaya çevrildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve eski Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığını açıkladığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün de "Hassasiyetimizle uyuşmayan yöntemler kullanan yüklenici firmaya ise gerekli yaptırımlar uygulanacaktır" dediği firmanın adı Es Yapı...

İBB'nin suç duyurusunda bulunduğu yıkımla ilgili yüklenici firma herhangi bir açıklama yapmazken, firmanın daha önce İstanbul’da onlarca tarihi eser/alanın restorasyon ihalelerini aldığı ortaya çıktı.

Es Yapı isimli firmanın Genel Müdürü Sevilay Tuncer Aladağ’ın eski AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olduğu, Taksim Yapı isimli şirketiyle yine restorasyon ihaleleri alan eşi Erhan Aladağ’ın ise Beyoğlu Belediyesi'nin şehir planlama bölümünde 5 yıl çalıştığı ortaya çıktı. ES Yapı ile Taksim Yapı şirketlerinin internet sitelerinde yer alan restorasyon çalışmalarının hepsinin aynı olması ise dikkat çekici.

Firmanın ayrıca daha önce Cumhuriyet’te yayınlanan ve erişim engeli getirilen ‘İhale Partisi’ başlıklı haberde de adının geçtiği öğrenildi. Söz konusu haberde Sevilay Tuncer Aladağ’ın genel müdürlüğünü yaptığı ES Yapı’nın da aralarında bulunduğu 3 firmanın 5 yılda 126 ihaleden 145 milyon lira kazanç elde ettiği yazılmıştı.

Galata Kulesi’nin restorasyon çalışmalarını yürüten ES Yapı’nın kendi web sitesinde yer alan bilgilere göre firma, kurulduğu günden bu yana İstanbul’da 100’e yakın tarihi eser/alanın restorasyon ihalelerini almış görünüyor.

Firmanın İstanbul’da 4 caminin restorasyon çalışmalarını da sürdürdüğü öğrenildi.

Bakandan açıklama, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden firmaya yaptırım

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışmalarına ilişkin, "Gereken müdahale yapılmış ve yapı müteahhitinin dikkati çekilerek gereken işlemlerin yapılmasına başlanmıştır" dedi. Demircan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Galata Kulesi ile ilgili olarak sosyal medyaya da intikal eden bazı uygulamaların, Bakanlığın ilgili birimlerini rahatsız ettiğini yazdı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, görüntülerde yer alan işlemin, kuleye sonradan eklenen yapılardan ve deformasyona uğramış malzemelerden arındırılması olduğunu belirtti. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar; bilimsel yöntemler esas alınarak, büyük bir titizlikle sürdürülmektedir. Hassasiyetimizle uyuşmayan yöntemler kullanan yüklenici firmaya gerekli yaptırımlar uygulanacaktır" denildi.

CHP'li Tanal'dan soru önergesi

CHP'li Mahmut Tanal da Galata Kulesi'nin duvarının hiltiyle yıkılmasına ilişkin soru önergesi verdi. Tanal, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a "Restorasyon bölgesinde kamuoyundan saklanan bir durum mu mevcuttur" diye sordu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Tanal, restorasyon çalışmalarını yürüten kişilerin tarihi yapı restorasyonu ve mesleki anlamdaki yeterliliklerini sorguladı.

Kule’de izin alınmadan yıkılan duvar tepkiler sonrası yeniden örüldü

Galata Kulesi’ndeki yıkıma ilişkin görüntüleri ilk paylaşan kişi İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat oldu. Polat bugün yaptığı açıklamada ise Kule’de yapılan restorasyonun Koruma Kurulu’nun iznini beklemeden başladığını ve söz konusun yıkım için izin başvurusunun ise bugün yapıldığını açıkladı. Kule'deki restorasyonun projesinin onaylanmasının beklenmediğini belirten Polat, "Galata Kulesi yıkım işlemi herhangi bir Koruma Kurulu onaylı restorasyon projesi olmadan yapılmıştır. Dün yapılan yıkım işleminin iznini almak için 2 Nolu B. Koruma Kuruluna bugün Galata Kulesi Restorasyon Projesi sunulmuştur" dedi.

Öte yandan İBB KUDEB ve İBB Zabıta ekipleri de bugün tarihi Kuleye giderek, yürütülen çalışmayla ilgili incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede Galata Kulesi’nde dün yıkılan duvarın alelacele yeniden örüldüğü belirlendi.