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Galata Kulesi'nin yıkılan yeniden örüldü

İBB, suç duyurusunda bulundu

13 Ağustos 2020 16:26

Galata Kulesi’nin restorasyon çalışmaları sırasında çekilen ve iki işçinin hilti ile duvarları kırdığı görüntülerin tepki görmesi üzerine inşaat aletleriyle yıkılan duvarlar yeniden örüldü.

İBB'nin KUDEB ve zabıta ekipleri bugün tarihi Kuleye giderek, yürütülen çalışmayla ilgili incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede Galata Kulesi’nde dün yıkılan duvarın alelacele yeniden örüldüğü belirlendi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, 13 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilen Galata Kulesi’nde onaylı restorasyon projesi olmaksızın başlayan çalışma için Cumhuriyet Savcılığına ve İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna suç duyurusunda bulundu.

Taşıyıcı özgün duvarların, kırıcı ve delici inşaat aletleri kullanılarak tahrip edildiği ve özgün malzemenin parçalandığının görüldüğüne dikkat çekilen dilekçede, “Tescilli kültür varlığı taşınmazlarda iş makinesi kullanımının geri dönüşü mümkün olmayan tahribatlara sebebiyet vermektedir. Ayrıca Galata Kulesinin yüksekliği göz önünde bulundurulduğunda; taşıyıcı duvar düşey yükünün en fazla olduğu ve deprem kuvveti açısından en zorlanan bölge olan zemin kotunda yıkım gerçekleştirilmektedir. Yapılan müdahale bu nedenle yapının taşıyıcılığını direkt etkileyecek bir uygulamadır” denildi.
 

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat  Kule’de yapılan restorasyonun Koruma Kurulu’nun iznini beklemeden başladığı ve söz konusu yıkım için izin başvurusunun bugün yapıldığını açıkladı.  Kule'deki restorasyonun projesinin onaylanmasının beklenmediğini belirten Polat, "Galata Kulesi yıkım işlemi herhangi bir Koruma Kurulu onaylı restorasyon projesi olmadan yapılmıştır. Dün yapılan yıkım işleminin iznini almak için 2 Nolu B. Koruma Kuruluna bugün Galata Kulesi Restorasyon Projesi sunulmuştur" dedi.

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