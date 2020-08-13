Galata Kulesi'nin yıkılan yeniden örüldü

Galata Kulesi’nin restorasyon çalışmaları sırasında çekilen ve iki işçinin hilti ile duvarları kırdığı görüntülerin tepki görmesi üzerine inşaat aletleriyle yıkılan duvarlar yeniden örüldü.

İBB'nin KUDEB ve zabıta ekipleri bugün tarihi Kuleye giderek, yürütülen çalışmayla ilgili incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede Galata Kulesi’nde dün yıkılan duvarın alelacele yeniden örüldüğü belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, 13 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilen Galata Kulesi’nde onaylı restorasyon projesi olmaksızın başlayan çalışma için Cumhuriyet Savcılığına ve İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna suç duyurusunda bulundu.

Taşıyıcı özgün duvarların, kırıcı ve delici inşaat aletleri kullanılarak tahrip edildiği ve özgün malzemenin parçalandığının görüldüğüne dikkat çekilen dilekçede, “Tescilli kültür varlığı taşınmazlarda iş makinesi kullanımının geri dönüşü mümkün olmayan tahribatlara sebebiyet vermektedir. Ayrıca Galata Kulesinin yüksekliği göz önünde bulundurulduğunda; taşıyıcı duvar düşey yükünün en fazla olduğu ve deprem kuvveti açısından en zorlanan bölge olan zemin kotunda yıkım gerçekleştirilmektedir. Yapılan müdahale bu nedenle yapının taşıyıcılığını direkt etkileyecek bir uygulamadır” denildi.