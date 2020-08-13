Galata Kulesi'nde yıkım yapıldı, izin talebi sonra geldi!

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, Galata Kulesi'nde dün yapılan hiltili yıkım için Koruma Kurulu izin talebinin bugün yapıldığını söyledi. Twitter hesabından restorasyona ilişkin kurul belgesini paylaşan Polat, "Önce yıkım sonra kurul izni olamaz!" ifadesini kullandı.

Kule'deki restorasyonun projesinin onaylanmasının beklenmediğini belirten Polat, "Galata Kulesi yıkım işlemi herhangi bir Koruma Kurulu onaylı restorasyon projesi olmadan yapılmıştır. Dün yapılan yıkım işleminin iznini almak için 2 Nolu B. Koruma Kuruluna bugün Galata Kulesi Restorasyon Projesi sunulmuştur" dedi.

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