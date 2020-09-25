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Halil Sezai'nin avukatları mahkemeye yeni görüntüler sundu, tutukluluğa itiraz etti

15 Eylül gecesine ait görüntülerde şiddet gören Meriç'in Sezai'nin bahçesine baltayla geldiği görülüyor

25 Eylül 2020 14:29

Hüseyin Meriç'in elinde balta ile Halil Sezai'nin evinin bahçesine girdiği ve beklediği yeni görüntüler ortaya çıktı. Mahkemeye yeni görüntüleri sunan Halil Sezai'nin avukatları, tutukluluğa itiraz etti.

İstanbul Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin avukatları dosyaya yeni görüntüler sundu. Halil Sezai'nin Hüseyin Meriç'e uyguladığı şiddetin ardından 15 Eylül gecesine ait görüntülerde şiddet gören Meriç'in Sezai'nin bahçesine baltayla geldiği görülüyor.

Tuzla'da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp eden Halil Sezai, geçtiğimiz hafta çıkarıldığı mahkemece "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı. Sezai'nin avukatları Ahmet Gürel ve Mustafa Can Güler, Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak tutuklama kararına itiraz etmiş ve müvekkili hakkındaki tutuklama kararının kaldırılarak tahliyesine karar verilmesini talep istemişti. Avukatlar son olarak Hüseyin Meriç'in baltayla Sezai'nin evinin bahçesine geldiği görüntüleri sundu.

"Mağdur taraf yargıyı yanıltma çabasında"

Halil Sezai'nin itiraz dilekçesinin detayları ortaya çıktı. Tutuklama kararının hukuka aykırı olduğunun belirtildiği dilekçede, "Müvekkil ile müşteki arasında yaşanan olaya ilişkin kamera kayıtlarının tamamı müşteki tarafça dosyaya sunulmuş olup, sunulan görüntülerde atlamalar, kesilmeler ve ses kısması mevcuttur" denildi. Mağdur tarafın yargıyı yanıltma çabası içinde olduğu öne sürüldü.

"Elinde baltayla bahçede beklemiş"

Olaydan sonra 15 Eylül gecesine ait görüntülerde, Hüseyin Meriç'in elinde baltayla bahçede beklediği, bu sırada yanına iki kişinin geldiği, birlikte beklemeye devam ettikleri, ardından diğer şahısların yaşlı adamın yanından ayrıldıkları ve Meriç'in bir süre daha tek başına beklemeye devam ettiği yer alıyor.

Ne olmuştu?

Tuzla'da bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Halil Sezai ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç arasında 15 Eylül'de tartışma çıkmıştı.

Yaşanan tartışma sırasında darbedildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Halil Sezai'yi Kadıköy'deki evinde gözaltına almıştı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Paracıkoğlu, serbest bırakılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Halil Sezai hakkındaki soruşturmayı, dosyaya giren görüntüler ve alınan beyanlar doğrultusunda genişletmiş, Sezai'nin "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından mevcutlu şekilde adliyeye getirilerek ifadesinin alınması talimatını vermişti.

Avukatı ve polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Sezai, çıkarıldığı hakimlikçe "Silahla kasten yaralama" suçundun tutuklanmıştı.

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