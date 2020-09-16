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Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerde Halil Sezai ve beraberindekilerin tartıştıkları kişiye vurdukları da görülüyor

16 Eylül 2020 12:44

İstanbul Tuzla'da sokakta çekim yapan şarkıcı Halil Sezai, mahalle sakini olduğu ifade edilen bir kişiyle tartışma yaşadı. Çekime izin vermeyen bu kişiyle Sezai ve yanındakiler kavga etti. Darp edildiğini söyleyen kişinin şikayeti üzerine Halil Sezai ve yönetmen Aytaç Ağırlar, Taner Okçular ve Ecem Ağırlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri çıktı. Görüntülerde Halil Sezai ve beraberindekilerin tartıştıkları kişiye vurdukları da görülüyor.

"Otururken bile dayak yedim"

Şiddete uğrayan Hüseyin Meriç, Halil Sezai'nin evine girip kendisini darp ettiğini ve kendisine odunla vurduğunu söyledi. Meriç, otururken dahi dayak yediğini söyleyerek "Eğer sokağa çıkmasaydım öldürmüştü. Asıl evde üzerime çöktüler. Kalp hastası olduğu için tıkandım. Orada kelime-i şehadet getirdim. Halil Sezai de bana ‘Ezan mi okuyorsun?’ diye vurdu” dedi.

İşte darp edilen Meriç'in açıklamaları

 

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