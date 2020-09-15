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Gözaltına alınan Halil Sezai serbest bırakıldı

15 Eylül 2020 22:28

CHP'li Eren Erdem, şarkıcı Halil Sezai'nin gözaltına alındığını duyurdu. Sezai, bir kişiyi darp ettiği iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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