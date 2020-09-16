67 yaşındaki komşusunu döven Halil Sezai, yeniden ifadeye çağrıldı

Tuzla'da komşunu dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve ardından serbest kalan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, yeniden ifadeye çağrıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tuzla'da 4 villalık bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (67) arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sırasında darp ediliğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerince kamera kayıtları incelendi. Yapılan incelemede hakkında Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen Halil Sezai Paracıkoğlu, Kadıköy'deki evinde gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Paracıkoğlu, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili 3 kişinin daha ifadesine başvurdu. Bu arada, kamera görüntülerinde olaya karıştığı tespit edilen iki şüphelinin yakalanması için de başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Dün akşam işlemlerinin ardından serbest kalan Halil Sezai'nin yeniden ifadeyesinin alınması için emniyete çağrıldığı belirtildi.

Halil Sezai, görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından yaptığı ilk açıklamada, 5 ay boyunda Hüseyin Meriç'in kendisine ağır küfürler ve taciz ettiğini söyledi. Sezai, "Çok üzgünüm. Herkesten de özür diliyorum. Kendisinden de özür diliyorum. Her ne olursa olsun yapmamam gereken bir şeydi ama işte…" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN - 67 yaşındaki komşusunu yumruklayan Halil Sezai'den ilk açıklama

TIKLAYIN - Eren Erdem'den Halil Sezai için "'avukat arkaşdaşlarımız yanında" sözlerine açıklama: Şiddeti onaylamam mümkün değil

TIKLAYIN - Halil Sezai ve yanındakilerin dövdüğü vatandaş: Otururken bile her tarafıma tekme yağdırdı; tekrar yere devirdi

TIKLAYIN - Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı