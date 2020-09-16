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Halil Sezai ve yanındakilerin dövdüğü vatandaş: Otururken bile her tarafıma tekme yağdırdı; tekrar yere devirdi

"Kalbim tıkalıydı, yere oturmaya çalıştım"

16 Eylül 2020 14:56

Halil Sezai tarafından tekme tokat dövülen vatandaş, gündeme bomba gibi düşen olayla ilgili yaptığı açıklamada "Kalbim tıkalıydı, yere oturmaya çalıştım. Otururken bile tekme tokatla vuruyordu" dedi.

Şarkıcı Halil Sezai tarafından öldüresiye dövülen 67 yaşındaki Hüseyin Meriç olay anını anlattı. Star TV'ye açıklamalarda bulunan yaşlı adam, "Kalbim tıkalıydı, yere oturmaya çalıştım. Otururken bile tekme tokatla vuruyordu" şeklinde konuştu.

Şarkıcı Sinan Akçıl da meslektaşı Halil Sezai'ye tepki gösterdi. Sezai'ye sosyal medya hesabından tepki gösteren Akçıl, "Gücün herhalde o amcaya yetiyor. Bana da yeter miydi acaba o güç karşısına çıksam?" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Şarkıcı Halil Sezai ve 'İncir Reçeli', 'Bölük' ve 'Cennet' gibi filmlerin yönetmeni Aytaç Ağırlar, Tuzla Postane Mahallesi Cafer Bey Sokak'ta film çekimi için villa kiraladı. Halil Sezai kiraladığı villada film çekimi yapmak istedi. Ancak dört villadan oluşan sitede oturan Hüseyin Meriç ve Mesih Meriç, ünlü şarkıcının villada film çekimine izin vermedi. Sanatçı ve diğer villa sahipleri arasında bu nedenle nisan ayından itibaren tartışma ve anlaşmazlıklar yaşandı.

Halil Sezai dün saat 10:00 sıralarında Hüseyin Meriç'in ikametine yanında iki kişi ile birlikte geldi. İddiaya göre Sezai ve yanındakiler burada Meriç'i darp ederek tehdit etti. Olay yerinden ayrılan sanatçı ve yanındakiler hakkında Hüseyin Meriç karakola giderek şikayetçi oldu. Polis İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na haber vererek tahkikat başlattı.

Polis şikayetçinin ikametinde bulunan kamera kayıtlarını alarak olayda ismi geçen yönetmen Aytaç Ağırlar, Ecem Ağırlar ve Mustafa Taner Okçular'ı Tuzla Asayiş Büro Amirliği'ne davet etti.

İfadesinin ardından serbest bırakıldı

Polis Halil Sezai ve diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Halil Sezai akşam saatlerinde Kadıköy'deki evinde yakalandı. Halil Sezai karakola götürülerek ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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