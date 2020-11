Eren Erdem'den Halil Sezai için "avukat arkaşdaşlarımız yanında" sözlerine açıklama: Şiddeti onaylamam mümkün değil

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem, yaşlı bir vatandaşı darp eden şarkıcı Halil Sezai ile ilgili "Avukat arkadaşlarımız yanındadır" tweetine açıklık getirdi. Erdem açıklama tweetinde "Konuyu etraflıca sabah TV’den öğrendim. Şiddeti onaylamam mümkün değildir, amasız ve fakatsız şiddetin her türüne karşıyım" dedi.

Şarkıcı Halil Sezai'nin yanındaki yönetmen Aytaç Ağırlar, Taner Okçular ve Ecem Ağırlar ile 'çekim' konusunda tartıştıkları yaşlı vatandaşı dövdüğü ortaya çıktı. Darp edilen Hüseyin Meriç'in şikâyeti üzerine Halil Sezai ile yanındakiler gözaltına alınarak ifadelerinin ardından serbest bırakıldılar. Eren Erdem de konuyla ilgili attığı tweet'te "Kendisi şu an ifade vermekte olup, ifade sonrası serbest kalacağını umuyoruz. Avukat arkadaşlarımız yanındadır" dedi. Bu tweet'i tepki çeken Erdem daha sonra bir açıklama yaptı.

Bülent Turan'dan tepki

Erdem'in tweet dizisine AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan tepki geldi. Turan, Erdem için darp görüntülerini alıntılayarak "Alttaki videodaki alçak adama bile sahip çıkan CHP milletvekili... Bir kez, sadece bir kez doğru bir yerde dursanız, bir kez erdemli davransanız da şaşırtsanız! Yazıklar olsun!" ifadesini kullandı.

Erdem'den açıklama: Şiddeti onaylamam mümkün değil

Erdem daha sonra yaptığı açıklamada olayın detaylarını sonra öğrendiğini belirterek "Şiddeti onaylamam mümkün değildir, amasız ve fakatsız şiddetin her türüne karşıyım" sözlerinin yer aldığı bir açıklama tweet'i attı.

Erdem tweet'inde, "Siyasi yaşamım boyunca, gözaltına alınan her sanatçı, aydın, gazeteci, yazar, siyasetçi, “düşünce açıkladığı için yargılanan yurttaşlarımızın” yanında oldum. Bu nedenle insanlar başlarına iş gelince beni ararlar. Bu son derece doğal bir durumdur, normaldir" dedi ve tweet dizisini şöyle sürdürdü;

"Halil Sezai gözaltına alınınca, bana ulaşan her yurttaşımıza yaptığım gibi konuyla “bana aksettirilen şekliyle” ilgilendim, takip ettim. Ancak konuyu etraflıca sabah TV’den öğrendim. Şiddeti onaylamam mümkün değildir, amasız ve fakatsız şiddetin her türüne karşıyım."

Ne olmuştu?

Halil Sezai ve 'İncir Reçeli', 'Bölük' ve 'Cennet' gibi filmlerin yönetmeni Aytaç Ağırlar, Tuzla Postane Mahallesi Cafer Bey Sokak'ta film çekimi için villa kiraladı. Halil Sezai kiraladığı villada film çekimi yapmak istedi. Ancak dört villadan oluşan sitede oturan Hüseyin Meriç ve Mesih Meriç, ünlü şarkıcının villada film çekimine izin vermedi. Sanatçı ve diğer villa sahipleri arasında bu nedenle nisan ayından itibaren tartışma ve anlaşmazlıklar yaşandı.

Halil Sezai dün saat 10:00 sıralarında Hüseyin Meriç'in ikametine yanında iki kişi ile birlikte geldi. Görüntülere göre Sezai ve yanındakiler Meriç'i darp etti. Olay yerinden ayrılan sanatçı ve yanındakiler hakkında Hüseyin Meriç karakola giderek şikayetçi oldu.

Halil Sezai karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

