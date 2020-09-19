Adalet Bakanı Gül'den 'Halil Sezai' açıklaması: Asla kabul edilemez, bu bir vandallıktır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 67 yaşındaki komşusunu darp eden ve tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'ye ilişkin olarak, "Asla kabul edilemez. Ben de şiddetle kınıyorum. Nitekim yargı da gereğini yapmıştır. Soruşturma devam etmektedir. Böyle meslekleri icra edenlerin daha kuşatıcı birleştirici rolü olması gerekirken bu asla tasvip edilemez. Bu bir vandallıktır." açıklamasını yaptı.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in programında konuşan Bakan Gül, "Ertesi gün bu görüntüler çıkıyor. Savcılık dosya girince ek ifade alıyor. Ama bu görüntüler sosyal medyaya düşmese de dosyaya girdiğinde ifadesini alacak. Yargı herkese lazım. Hâkim savcı yargı faile bakmaz. Fiile bakar. Ve delillerle bağlıdır." dedi.

"İstanbul ve diğer illere de e-duruşma yaygınlaştırılacak"

Bakan Gül gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gül, "E-duruşma pandemiden önce bir hayalimizdi. Bu hafta Ankara’da pilot olarak başlattık. Avukat arkadaşlarımızla konuştuk çok memnunlar. “Bu kadar da beklemiyorduk” diyorlar. Ofislerinden duruşmaya gitmeden yargılamalar yapılıyor. Ankara’dan sonra İstanbul ve diğer illere de yaygınlaştıracağız. 2021’de yaygınlaşmış olur hedefimiz o." diye konuştu.

Bakan Gül, "Cezaevlerinde görüntülü görüşmeyi de pilot olarak başlatıyoruz Ankara ve İstanbul’da. Bu da çok önemli bir hayalimizdi." ifadesini kullandı.

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