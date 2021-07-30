“Düğüne gittim” diyen THK Kayyım Heyeti Başkanı’ndan yeni açıklama: Düğüne değil nikâha gittim

Türkiye'de orman yangınları sürerken "Düğüne gittim" diyen Türk Hava Kurumu Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, eleştirilerin ardından yaptığı yeni açıklamada, "Düğüne değil nikâha gittim" dedi.

Aşçı, bağlandığı HaberTürk TV yayınında, "Bir linç kampanyası başlamış görünüyor, düğüne gittiğime ilişkin olarak. Ben düğün değil bir nikâha katıldım. Dün akşam itibariyle çocukluğuna şahit olduğumuz bir hanım kızımızın nikâhı vardı, gittik, biz nikâh bitiminde ayrıldık. Şu hassasiyet bizde vardır, şehitlerimizin, orman yangının olduğu gün bizim eğlenmemiz mümkün değil. Gittik kendilerine mutluluklar diledik, hemen ayrıldık, geldik işimizin başındayız. Vatandaşımızda, şöyle bir beklenti var THK Başkanı dahil herkes yangın çıktığında yangına koşturacak, orada bulunacak diye. Bu işin asıl vazifesi olan yer Orman Genel Müdürlüğü." diye konuştu.

"Çocukluğundan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı, oraya gitmek durumunda kaldım"

Aşçı dün gece yarısı katıldığı CNN Türk yayında ise düğüne katıldığını belirterek, "Bu akşam bir özel durumum vardı. Çocukluğundan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı. Oraya gitmek durumunda kaldım. Orada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanımız da aramış, ona da ulaşamadık hakkını helal etsin. Ondan da özür diliyoruz bu anlamda” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Kayyumu aradım, ulaşamadım

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aşçı'ya ulaşamadığını belirterek şunları söylemişti:

"Türk Hava Kurumu kayyum elinde yok oldu. Uçaklar yatıyor, pilotlar işinden oldu. Yeni bir iş modeli önerdim; bu uçakları belediyelerimizin kiralamasına ve pilotlar ile teknisyenleri istihdam etmesine izin versinler, yangınlara derhal biz müdahale edelim. Erdoğan ortalıkta yok ve hiçbir bürokrat onun izni olmadan onay verebilecek durumda değil. Aradım kayyumu, ulaşamadım."

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün: THK'yı aradım görüşecek bir yetkili bulamadım

Yangınların hâlâ sürdüğü Muğla'da da Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, THK'yı aradığını ve görüşecek yetkili bulamadığını söylemişti.

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