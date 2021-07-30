Kılıçdaroğlu: Türk Hava Kurumu kayyum elinde yok oldu, yeni bir iş modeli önerdim, aradım kayyumu, ulaşamadım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türk Hava Kurumu kayyum elinde yok oldu" değerlendirmesini yaptı. Belediyelerin uçakları kiralaması yönünden iş modeli önerdiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ortalıkta yok ve hiçbir bürokrat onun izni olmadan onay verebilecek durumda değil. Aradım kayyumu, ulaşamadım." dedi.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Hava Kurumu kayyum elinde yok oldu. Uçaklar yatıyor, pilotlar işinden oldu. Yeni bir iş modeli önerdim; bu uçakları belediyelerimizin kiralamasına ve pilotlar ile teknisyenleri istihdam etmesine izin versinler, yangınlara derhal biz müdahale edelim. Erdoğan ortalıkta yok ve hiçbir bürokrat onun izni olmadan onay verebilecek durumda değil. Aradım kayyumu, ulaşamadım." ifadesini kullandı.

T24 kulis haberinde Kılıçdaroğlu'nun “Türk Hava Kurumu kullanmıyor, gerekirse belediyeler kiralar kullanır” diyerek THK'yı aradığını, ancak geri dönüş alamadığını ve orman yangınları için üzerinde durduğu formülü duyurmuştu.

THK Kayyım Heyeti Başkanı, 21 orman yangınıyla mücadele edilen günde düğünde olduğunu söylemişti. "Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanımız da aramış, ona da ulaşamadık hakkını helal etsin" açıklamasını yapmıştı.

TIKLAYIN | Kulis | Kılıçdaroğlu, orman yangınları için 'THK'nın kullanılmayan uçaklarını belediyelerin kiralaması' formülü üzerinde duruyor

TIKLAYIN | THK Kayyım Heyeti Başkanı, 21 noktada orman yangınıyla mücadele edildiği gün düğüne gitmiş