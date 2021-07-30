Fatih Altaylı'dan yangınlar sürerken düğüne giden THK Kayyım Heyeti Başkanı'na: Keşke bir de tarağı olsaydı, ülke yanarken taranırdı

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, 21 yangınla mücadele edildiği gün düğüne giden Türk Hava Kurumu Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'ya ilişkin olarak, "Keşke bir de tarağı olsaydı. Ülke yanarken taranırdı" dedi.

Altaylı, peş peşe çıkan yangınlarla ilgili olarak, "Dün aynı anda 20 yerde yangın var. Bakanlık ise 3 uçakla müdahale edildiğini söylüyor. THK uçakları ise hala yerde. 'Bakanlık kiralamıyor, bari biz kiralayalım' diye arayan Belediye Başkanı ise Kayyum yönetimindeki THK’da bir yetkiliye ulaşamıyor. Zaten belediyenin aramasına gerek yok. Orada biraz liyakatli biri olsa yapacağı belli. 'Ulan memleket yanıyor' diyecek ve kendi karar verip bu uçakları uçuracak. Yangına gönüllü müdahale edecek. O koltukta ben oturuyor olsam, yapacağım net bu. İsterse suç olsun, isterse ceza alacak olayım. 'Orman yanacağına ben yanarım' deyip o uçakları Bakan’a rağmen uçururum" dedi.

Altaylı şöyle devam etti:

"Peki Türkiye yanarken THK kayyumu neredeymiş biliyor musunuz? Ben görmedim ama kendi söyledi. Düğündeymiş düğünde. Keşke bir de tarağı olsaydı. Ülke yanarken taranırdı."

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