Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün: Yangın uçaklarıyla ilgili Türk Hava Kurumu'nu aradım, görüşecek bir yetkili bulamadım

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gürün, dün kentte çıkan yangınlarla ilgili olarak THK'yı uçak kiralamak için aradığını, ancak çıkan görevliden "Burada kimse yok. Herkes saat 15.30'da çıktı. Yarın sabah arayın" yanıtını aldığını açıkladı.

Halk TV canlı yayınına dün akşam bağlanarak açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gürün, şunları söyledi:

"Hava kararınca helikopter uçamaz hale geldi"

O kadar kötü şeyle oluyor ki, birdenbire her yerde yangın haberleri almaya başladık. Önce Marmaris'teki yangın ortaya çıktı. Derhal ekiplerimiz müdahale etti. Orman yangınlarının söndürülmesiyle ilgili önce 2, sonra 3 helikopter görevlendirildi. Ama hava kararınca uçamaz hale geldiler.

O helikopterin taşıdığı su miktarı yangına müdahale için çok yeterli değil. Uzmanların söylediği ve bizim bildiğimiz, yangın uçaklarının çok daha etkin bir şekilde müdahale edebildiği. Ama burada bir uçak olamadı ve şu anda orman yangını devam ediyor.

"Yangın bölgesine araçla ulaşmak mümkün olmuyor"

Bunların hepsi orman içi yangını ve yangına araçla ulaşmak da mümkün olmuyor. Dolayısıyla hava karardığında helikopterler de yere inmek mecburiyetinde olduğu için herhangi bir şekilde yukarıdan müdahale olmuyor. Büyükşehir olarak ne yapıyoruz, biz konutların kenarında yerimizi alıyoruz ve konutlara yangının sıçramamasını, engellemeye sıçrarsa da en çabuk şekilde müdahale etmeye çalışıyoruz.

"THK'da görüşecek yetkili bulamadık"

Yangından sonra hemen alana intikal ettim, yangın söndürme uçağı görmedim. (THK'ye ulaşmaya çalışırken neler yaşandığının sorulması üzerine) Santral memuru çıktı. Ben kendimi tanıtarak yangın uçaklarının kullanılmasıyla ilgili yetkiliyle konuşmak istediğimi söyledim. Ama orada bulunan arkadaş, “Yarın sabah görüşebilirsiniz saat 15.30'dan sonra burada kimse kalmıyor” dedi. Türk Hava Kurumu'nda görüşecek bir yetkili bulamadık.

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